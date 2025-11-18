2026年ESG評鑑 宣導會自2025年12月1日起跑

臺灣證券交易所表示，配合金管會發布「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」規劃，原「公司治理評鑑」將自2026年起轉型並更名為「ESG評鑑」。為使企業了解2026年度（第一屆）ESG評鑑內容，並鼓勵落實公司治理及永續發展，證交所協同櫃買中心，自2025年12月1日起，於台北、新竹、台中及高雄等地舉辦五場次「2026年度ESG評鑑宣導會」。

證交所指出，2026年ESG評鑑是依循「行動方案」及「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」規劃內容，並響應我國「國家希望工程」、「2050淨零排放路徑－十二項關鍵戰略」及「少子女化對策計畫2.0（2026年－2029年）」等政策，暨參考國內外公司治理及永續發展趨勢、法規及各界回饋意見，總計新增12項指標、修正17項指標、刪除七項指標，並調整五項指標的題型。

這次宣導會除加強說明ESG評鑑指標修正重點，搭配以釋例方式說明評鑑指南外，主題尚包含「ESG資訊揭露與近期推動措施介紹」、「提升企業價值計畫與較佳揭露案例」，另為支援企業與投資人議合及提升法人說明會資訊鏈結，邀請臺灣指數公司就「IR議合服務平台協助上市櫃公司進行法人溝通議合」進行介紹。

證交所續指，公司治理評鑑系統自2014年度實施以來，評鑑指標內容、計分方式及評鑑結果，皆持續受到各界高度重視。近年隨環境與社會議題已成為重要國際趨勢，為進一步鑑別企業於ESG各面向的永續發展表現，以建構市場永續價值文化，證交所已依循主管機關規劃推動評鑑轉型，並於2025年10月發布「2026年度ESG評鑑指標」（適用期間為2026年1月1日至12月31日），預計將於2027年4月底前公布2026年評鑑結果。

證交所表示，為積極協助上市公司及早因應評鑑轉型，這次評鑑宣導會時程已較往年提前約一季辦理，目前各場次報名情形皆相當踴躍，迄今已近2,200人報名，報名開放至11月24日，額滿將提前截止。

證交所次提醒，所有上市公司把握最後時間至證基會網站報名，報名網址：https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=778。