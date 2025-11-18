群益證攜手淡江大學簽署合作備忘錄 啟動 AI 系列課程培育創新人才

群益金鼎證券與淡江大學於11月17日舉行「合作備忘錄」簽約儀式，以「AI啟航・永續共行」為主題，正式啟動雙方在AI教育、數位轉型與永續發展領域的合作。

這次合作群益金鼎證券推動AI系列培訓課程，內容涵蓋AI教育訓練、產學交流及金融科技應用研究，除邀請淡江大學具專業背景之師資授課外，也結合該校於人工智慧與資料分析領域的研究能力，提升同仁的數位素養與AI應用能力，建立正確的AI認知與安全意識，培育具備科技能力與永續發展意識的金融專業人才，強化群益在新興科技浪潮中的競爭優勢。

群益也在校園端推動相關實務交流，包含安排專業講師進入淡江大學授課及「程式交易」主題演講，藉由實務經驗分享，協助學生理解金融科技在業界的應用脈絡。群益更規劃於民國115年2月進班授課，深化實務教學與人才培育合作，以實際行動展現群益對永續發展及企業社會責任的承諾。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，面對金融科技的快速發展，AI已成為企業創新的關鍵動能。群益希望透過與學界的深度合作，讓AI不只是技術導入，而是推動組織思維轉變與文化創新的力量。群益金融集團以「群益」為名，代表一切以「群眾利益」為優先，共同努力，落實ESG理念，推動數位轉型，讓企業與社會一同前進。淡江大學工學院、AI創智學院及精準健康學院院長李宗翰表示，這次合作不僅展現教育與產業的互信共榮，更是將AI實務應用融入金融場域的重要一步，未來雙方將持續深化合作，為金融科技與永續發展注入更多創新能量。

群益以行動深化產學合作，培育兼具創新思維與科技實務能力的人才。未來，群益將持續推動AI教育與ESG實踐，透過課程訓練、產學合作及內部創新計畫落實「AI啟航・永續共行」的願景，打造兼具專業實力與社會責任的永續新世代。