快訊

台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

又傳災情？iPhone 17 Pro Max宇宙橙一擦變回鋁殼 鄉民不信：偏唬爛

薑母鴨、羊肉爐煮久孕婦就能吃？醫揭風險：酒精怎麼煮都無法揮發

群益證攜手淡江大學簽署合作備忘錄 啟動 AI 系列課程培育創新人才

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益證攜手淡江大學簽署合作備忘錄，啟動AI系列課程培育創新人才。群益金鼎證券總經理李文柱(中)、資訊部執行副總裁吳允文(右二)、管理部執行副總裁王雅芳(左四)、經紀部執行副總裁鄭育玲(左三)、經紀部資深副總裁馬韶鴻(左二)、財務部資深經理蔡文娟(左一)、淡江大學工學院、AI創智學院及精準健康學院院長李宗翰(右四)、資工系主任陳世興(右三)、教授朱政安(右一)共同合影留念。群益金鼎證券／提供
群益證攜手淡江大學簽署合作備忘錄，啟動AI系列課程培育創新人才。群益金鼎證券總經理李文柱(中)、資訊部執行副總裁吳允文(右二)、管理部執行副總裁王雅芳(左四)、經紀部執行副總裁鄭育玲(左三)、經紀部資深副總裁馬韶鴻(左二)、財務部資深經理蔡文娟(左一)、淡江大學工學院、AI創智學院及精準健康學院院長李宗翰(右四)、資工系主任陳世興(右三)、教授朱政安(右一)共同合影留念。群益金鼎證券／提供

群益金鼎證券與淡江大學於11月17日舉行「合作備忘錄」簽約儀式，以「AI啟航・永續共行」為主題，正式啟動雙方在AI教育、數位轉型與永續發展領域的合作。

這次合作群益金鼎證券推動AI系列培訓課程，內容涵蓋AI教育訓練、產學交流及金融科技應用研究，除邀請淡江大學具專業背景之師資授課外，也結合該校於人工智慧與資料分析領域的研究能力，提升同仁的數位素養與AI應用能力，建立正確的AI認知與安全意識，培育具備科技能力與永續發展意識的金融專業人才，強化群益在新興科技浪潮中的競爭優勢。

群益也在校園端推動相關實務交流，包含安排專業講師進入淡江大學授課及「程式交易」主題演講，藉由實務經驗分享，協助學生理解金融科技在業界的應用脈絡。群益更規劃於民國115年2月進班授課，深化實務教學與人才培育合作，以實際行動展現群益對永續發展及企業社會責任的承諾。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，面對金融科技的快速發展，AI已成為企業創新的關鍵動能。群益希望透過與學界的深度合作，讓AI不只是技術導入，而是推動組織思維轉變與文化創新的力量。群益金融集團以「群益」為名，代表一切以「群眾利益」為優先，共同努力，落實ESG理念，推動數位轉型，讓企業與社會一同前進。淡江大學工學院、AI創智學院及精準健康學院院長李宗翰表示，這次合作不僅展現教育與產業的互信共榮，更是將AI實務應用融入金融場域的重要一步，未來雙方將持續深化合作，為金融科技與永續發展注入更多創新能量。

群益以行動深化產學合作，培育兼具創新思維與科技實務能力的人才。未來，群益將持續推動AI教育與ESG實踐，透過課程訓練、產學合作及內部創新計畫落實「AI啟航・永續共行」的願景，打造兼具專業實力與社會責任的永續新世代。

群益 AI 教育
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

打破業績至上　ESG聲量狂飆154%！信義房屋如何憑永續、AI贏得信賴？

最牛一輪／健策帶勁 群益54按讚

高雄新創海外參展 高雄金融科技創新園區簽MOU

群益金鼎證券守護投資人權益 榮獲證交所反詐騙評鑑卓越獎

相關新聞

台美匯率聲明後 台幣先升後貶

台美於上周五發布關於外匯政策的聯合聲明後，昨新台幣迎來首個交易日，盤中震盪幅度明顯放大，幅度近兩角，匯銀主管直言，央行出...

央行大動作打炒匯 台幣探半年低點收31.18元

台美上周五發布外匯政策聯合聲明後，新台幣昨（17）日迎首個交易日，早盤一度強升1.26角，昨日央行高度警戒，集結公股行庫...

外匯準備金充足 壽險：台幣升到28也不怕

台灣中央銀行與美國財政部發表台美匯率聯合聲明，引發新台幣昨（17）日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，目前壽險業...

打炒房抓漏盯上「周轉金」 銀行：相關貸款禁流向房市

房仲圈指出，9月五大行庫新增購屋貸款年減五成，周轉金貸款卻年增近兩成，似乎顯示民眾因「限貸令」，反轉向借周轉金來補足購屋...

國銀前三季海外獲利創高 稅前盈餘713億 香港302億居冠

金管會統計，今年前九月國銀海外分子行稅前盈餘713.3億元，寫史上同期新高，已達去年全年獲利872億元的82%，全年有機...

國銀放款日本市場 飆速成長

日本外需回溫、財政政策加碼，經濟基本面轉強，使國銀對日本市場放款回升。據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,173億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。