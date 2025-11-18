臺灣創新板獨角獸 tibit 正式登場

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「臺灣創新板全新篇章」活動貴賓合影。由證交所董事長林修銘(左七)、總經理李愛玲(右七)、副總杜惠娟(左五)、業務委員胡則華員(右五)，以及創投公會、AAMA、SIT、Appworks、SparkLabs、數位時代、四大會計師事務所代表共同上台合影留念。臺灣證券交易所／提供
「臺灣創新板全新篇章」活動貴賓合影。由證交所董事長林修銘(左七)、總經理李愛玲(右七)、副總杜惠娟(左五)、業務委員胡則華員(右五)，以及創投公會、AAMA、SIT、Appworks、SparkLabs、數位時代、四大會計師事務所代表共同上台合影留念。臺灣證券交易所／提供

臺灣證券交易所在象徵「一起」的11月17日，正式揭曉臺灣創新板（tib）的靈魂角色—tibit。證交所董事長林修銘在會中正式宣示，臺灣創新板將以tibit為精神象徵，以創造「獨角獸孵育基地」核心使命，鎖定前瞻產業，加速推動台灣資本市場躍升至亞洲那斯達克的國際地位。

證交所指出，推出tibit獨角獸，背後承載著臺灣創新板三重堅定的戰略意圖：

1、創新宣傳與大眾參與：透過tibit這個易於理解的創新形象，臺灣創新板將複雜的金融概念轉化為全民共同參與的行動，拉近與一般投資大眾的距離，推動對創新板的認識與關注度。

2、提升市場競爭力與產業聚焦：tibit象徵臺灣創新板聚焦前瞻產業的戰略眼光，涵蓋半導體、AI、智慧製造、綠能環保、智慧醫療、無人載具等關鍵領域。紅寶石獨角所代表的市場脈動感應系統，將助力臺灣創新板引領具備核心優勢的前瞻產業公司，提升台灣資本市場的國際競爭力。

3、對國際資本的戰略信號：tibit作為「獨角獸」的標誌性象徵，向全球創投、私募和高成長企業明確傳遞，臺灣具有堅實的政策支持與資本市場機會，臺灣創新板希望孕育、吸引、留住具有國際成長潛力的創新企業。

tibit的設計理念，是將「台灣的創新能量」具象化為一個蓄勢待發的能量生命體，傳達台灣創新是一種跨領域的混合能力，也相信臺灣的未來值得奔向全世界。tibit的設計細節是創新板精神的語言：紅寶石獨角的發光，象徵創新的火花被發現也代表臺灣創新板在關鍵時刻照亮潛力企業。翅膀則代表加速度與國際移動力，讓台灣創新成為全球語言。其身上的科技紋理，體現台灣在半導體及AI的強大基礎。tibit的存在，就是陪伴創新者的一束光。

tibit以紅角感應潛能，箭指未來，正是臺灣創新板核心使命的具象化。創新板將持續以行動推動成長，證交所邀請所有具有改變世界潛力的國際級企業，「一起」加入臺灣創新板這個獨角獸孵育基地，共同見證並打造台灣資本市場的全新篇章，讓創新，從台灣出發。

創新板 資本市場 證交所
