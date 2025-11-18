外匯準備金充足 壽險：台幣升到28也不怕

台灣中央銀行與美國財政部發表台美匯率聯合聲明，引發新台幣昨（17）日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，目前壽險業外因為目前有適用外匯價格變動準備金新制，準備金水位充足，即使新台幣升值也不會有太大衝擊，「升值到28元也沒問題」。

台壽資深副總暨策略長葉栢宏昨天也表示，「新台幣變動在2元以內都不會對台壽損益產生影響。」

中信金（2891）總經理高麗雪昨天說，據過往案例，各國和美國簽署後並未引發匯率大幅上漲，但長期趨勢新台幣可能偏向升值，且幅度與時間點受多重因素交互影響。中信金估年底新台幣在30元附近震盪。中信金也預估今年台灣經濟成長率在5%以上，第3季GDP可望達7%以上，受惠於AI動能強勁。

林昭廷指出，外界應理解台灣壽險業的特殊結構，台灣壽險資產規模與外匯曝險在全球獨一無二，壽險業避險的目的是為了平抑帳面價值波動，但壽險資產往往持有20年以上，期間並未真正產生實際匯兌損益，僅帳面匯率會隨市場變動，才需要透過衍生性商品避險。然而，傳統NDF（無本金交割遠期）避險成本昂貴，壽險業因此多年來以累積外匯準備金方式作為「自我保險」與充實準備金，作為改善資本結構的方法。

林昭廷提到，回顧2012年推動外匯準備金制度就是為了降低避險成本，而實際成果也被證明成功。若能持續累積數千億元的外匯準備金，未來台幣升值的帳面波動即可完全吸收，目前全體壽險業在5月過後陸續採用外匯準備金新制、增提準備金後，整體量能顯著提升，且年底還會再增提30%，新台幣升值風險均在可控範圍。