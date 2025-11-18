國銀放款日本市場 飆速成長
日本外需回溫、財政政策加碼，經濟基本面轉強，使國銀對日本市場放款回升。據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,173億元，前九月新增581億元、年增648億元，顯示國銀正加速布局日本、將其視為今年最具成長性的成熟市場。
銀行主管指出，日本新任首相高市早苗上任後，迅速祭出擴張型財政政策，推升日股強漲，市場風險偏好明顯回升；外需面上，9月出口重回正成長，電子與半導體供應鏈動能轉強，顯示日本製造業景氣循環正往上走。基本面同步改善，使國銀在日本的放款、投資收益形成正循環。
