打炒房抓漏盯上「周轉金」 銀行：相關貸款禁流向房市
房仲圈指出，9月五大行庫新增購屋貸款年減五成，周轉金貸款卻年增近兩成，似乎顯示民眾因「限貸令」，反轉向借周轉金來補足購屋自備款需求或生活消費，將使央行將銀行周轉金貸款列為稽核項目。銀行業指出，周轉金貸款禁止流向不動產，違者恐被追回額度。
銀行主管說，依規定，企業或個人周轉金貸款，都禁止資金流向不動產。央行過去都會抽查企業周轉金資金用途、或是個人理財型房貸，是否資金用途有做到「名實相符」。
實務上，民眾都是用「理財型房貸」動用周轉金，資金用途多是買股、繳稅或是買車；企業周轉金貸款的資金用途，則多是購料備貨、或是買機器設備。
銀行都會要求民眾、企業簽切結書，確保資金用途並提出佐證，一旦貸後管理發現「名實不符」就會要求追回、全數還清。另家銀行主管坦言，要稽核、追資金用途並不容易，除非有明確證據顯示匯到建商、房仲業等，否則民眾拿到周轉金貸款後，轉匯到另家銀行戶頭，或直接領出來，「只要有金流斷點」就很難稽核。
