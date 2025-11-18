中信金總座：台幣中長線看升

台美上周五同步發布聯合匯率聲明，對於台幣匯率變化，中信金總經理高麗雪分析，依經驗來看，台幣不會馬上出現劇烈波動，但中長期仍看升，年底前匯價估計仍會在卅元之內。

高麗雪表示，台灣是第六個和美國簽署聯合聲明的國家，前五國為日本、南韓、瑞士、泰國、馬來西亞，但先前簽署的其他五個國家在簽署之後，匯率也並未出現很大的波動。

她分析，台幣中長線仍是看升，會花多久的時間升值則不一定，要看出口訂單、利率差異，經常帳、金融帳這四大變數的表現，此外，短期匯率表現亦和外資、ＥＴＦ（指數型股票基金）的進出有關。

金融業之中，以壽險業最為關注，國泰人壽執行副總經理林昭廷昨日表示，在現行外匯「變動準備金新制」下，只要各公司外匯準備金充足，就能吸收匯率急升帶來的短線波動，不會出現外界擔心的台幣升值導致「壽險損益惡化」，對壽險業的衝擊「應該也不會太大」。

林昭廷表示，目前壽險業適用的「變動準備金新制」是重要緩衝機制。就算未來匯率波動加劇，只要準備金累積到位，就足以抵銷帳面匯率變動對損益的影響。至於壽險公會提出的四項會計處理方式，最後採何者，林昭廷說要由主管機關評估定案。

林昭廷坦言，台灣壽險業資產結構比較特殊。如果有利差與匯率問題，無法由他國介入，只能自行設計制度。「我們找了一條路，用制度管理帳面上的匯率波動。」就像壽險資產多為持有廿年以上的長期部位，不可能頻繁實現匯兌損益，而帳面上的變動，就可以透過衍生性商品與準備金來平滑波動。

全體壽險業五月後均陸續用外匯準備金新制增提準備金，到年底前還會再增提百分之卅，整體匯價升值風險可控。對於匯率評價是否會影響明年金控獲利，林昭廷認為不會受到影響。

至於匯率是否會對中信金旗下台灣人壽的營運帶來影響，台壽策略長葉栢宏指出，倘若以九月底的外價準備金水位來看，若台幣匯率波動在兩元以內，台壽保的損益將不會受影響。