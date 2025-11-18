聽新聞
0:00 / 0:00

中信金總座：台幣中長線看升

聯合報／ 記者朱漢崙藍鈞達／台北報導
台美同步發布匯率聲明後，專家研判台幣短期不致劇烈波動，但中長期仍看升，年底前有望守在30元內。 圖／本報資料照片
台美同步發布匯率聲明後，專家研判台幣短期不致劇烈波動，但中長期仍看升，年底前有望守在30元內。 圖／本報資料照片

台美上周五同步發布聯合匯率聲明，對於台幣匯率變化，中信金總經理高麗雪分析，依經驗來看，台幣不會馬上出現劇烈波動，但中長期仍看升，年底前匯價估計仍會在卅元之內。

高麗雪表示，台灣是第六個和美國簽署聯合聲明的國家，前五國為日本、南韓、瑞士、泰國、馬來西亞，但先前簽署的其他五個國家在簽署之後，匯率也並未出現很大的波動。

她分析，台幣中長線仍是看升，會花多久的時間升值則不一定，要看出口訂單、利率差異，經常帳、金融帳這四大變數的表現，此外，短期匯率表現亦和外資、ＥＴＦ（指數型股票基金）的進出有關。

金融業之中，以壽險業最為關注，國泰人壽執行副總經理林昭廷昨日表示，在現行外匯「變動準備金新制」下，只要各公司外匯準備金充足，就能吸收匯率急升帶來的短線波動，不會出現外界擔心的台幣升值導致「壽險損益惡化」，對壽險業的衝擊「應該也不會太大」。

林昭廷表示，目前壽險業適用的「變動準備金新制」是重要緩衝機制。就算未來匯率波動加劇，只要準備金累積到位，就足以抵銷帳面匯率變動對損益的影響。至於壽險公會提出的四項會計處理方式，最後採何者，林昭廷說要由主管機關評估定案。

林昭廷坦言，台灣壽險業資產結構比較特殊。如果有利差與匯率問題，無法由他國介入，只能自行設計制度。「我們找了一條路，用制度管理帳面上的匯率波動。」就像壽險資產多為持有廿年以上的長期部位，不可能頻繁實現匯兌損益，而帳面上的變動，就可以透過衍生性商品與準備金來平滑波動。

全體壽險業五月後均陸續用外匯準備金新制增提準備金，到年底前還會再增提百分之卅，整體匯價升值風險可控。對於匯率評價是否會影響明年金控獲利，林昭廷認為不會受到影響。

至於匯率是否會對中信金旗下台灣人壽的營運帶來影響，台壽策略長葉栢宏指出，倘若以九月底的外價準備金水位來看，若台幣匯率波動在兩元以內，台壽保的損益將不會受影響。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台壽：CSM累計數1200億 估過渡後ICS達125%沒問題

壽險業前三季 四家虧損 21家共賺逾千億元

中信金（2891）連續兩次搶親失敗...反成利多？專家：股價已回答市場看法

中信金奪企業海洋貢獻獎

相關新聞

台美匯率聲明後 台幣先升後貶

台美於上周五發布關於外匯政策的聯合聲明後，昨新台幣迎來首個交易日，盤中震盪幅度明顯放大，幅度近兩角，匯銀主管直言，央行出...

打炒房抓漏盯上「周轉金」 銀行：相關貸款禁流向房市

房仲圈指出，9月五大行庫新增購屋貸款年減五成，周轉金貸款卻年增近兩成，似乎顯示民眾因「限貸令」，反轉向借周轉金來補足購屋...

國銀前三季海外獲利創高 稅前盈餘713億 香港302億居冠

金管會統計，今年前九月國銀海外分子行稅前盈餘713.3億元，寫史上同期新高，已達去年全年獲利872億元的82%，全年有機...

國銀放款日本市場 飆速成長

日本外需回溫、財政政策加碼，經濟基本面轉強，使國銀對日本市場放款回升。據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,173億...

中信金總座：台幣中長線看升

台美上周五同步發布聯合匯率聲明，對於台幣匯率變化，中信金總經理高麗雪分析，依經驗來看，台幣不會馬上出現劇烈波動，但中長期...

中信金大動作拓海外據點 下季前增加美日澳等八處

中信金昨（17）日舉行法說會，總經理高麗雪表示，今年前三季，中信銀海外獲利占整體銀行獲利的34%，已經超過三成，今年前九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。