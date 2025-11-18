台新ATM領1萬 加碼抽大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新銀行資深副總經理黃天麟（圖中）表示，台新銀行全台逾4,300台ATM提前完成測試與現金補充，方便民眾領取。台新銀行／提供
台新銀行資深副總經理黃天麟（圖中）表示，台新銀行全台逾4,300台ATM提前完成測試與現金補充，方便民眾領取。台新銀行／提供

政府普發1萬元政策正式上路，為協助民眾安心、便捷領取款項，台新銀行全面提升系統及服務能量，全台逾4,300台ATM提前完成測試與現金補充，並貼上「全民+1 政府相挺」識別貼紙，方便民眾快速辨識，安心操作。

台新銀行表示，民眾僅需持任一家銀行金融卡，輸入身分證字號（或居留證號）與健保卡號，即可依ATM畫面指示完成領取1萬元現金。考量早晨通勤族、接送小孩的家長、下課返家的學生及陪同長輩前往提領的家屬需求，台新ATM系統於尖峰時段加強現金調度機制，確保領取過程順暢。

延續過去與政府攜手普發6,000元的成功經驗，台新銀行資深副總經理黃天麟也表示，此次台新以更完善的系統與周全服務，協助政府落實普惠政策，讓全民都能安全領錢、開心受惠，成為民眾最值得信賴的金融智慧好夥伴。

為響應政府政策、回饋用戶，台新銀行即日起至12月14日推出「天天加碼抽大獎」活動。凡於台新ATM完成普發1萬元現金領取，即可參加抽獎，總獎項超過5,000份，人人皆有機會額外獲得台新Point最高10,000點回饋(11月17日至11月23日，每天抽五名，共35名)。

另外同時可領取包括全家、OK超商專屬優惠券；另選擇線上入帳方式者，完成指定任務也可參與台新Point 10,000點抽獎活動。

即日起至11月30日，新戶成功開立Richart帳戶，於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」並首次登入Richart App，即可獲得Richart行動電源；於2026年1月5日前完成開戶者亦可享優利子帳戶10萬元(含)以內3.5%優惠年利率。

台新銀行提醒民眾，可依自身需求妥善運用普發款項。若欲啟動資產累積，可透過台新網路／行動銀行進行基金定期定額投資，最低1,000元起，即可逐步累積財富；偏好穩健利息收入者，亦能選擇台新短期外幣優利定存方案，兼顧彈性與收益。

成功 帳戶 健保卡
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

普發1萬今開放ATM領現 竹南警方加強巡邏及防詐

ATM領普發1萬今上路 蘆竹警加強巡守維護治安

普發1萬今開放ATM領取！郵局11月24日再開放臨櫃 還祭出150萬獎品

普發一萬開放銀行郵局ATM領現 逾2.8萬台ATM可領

相關新聞

台美匯率聲明後 台幣先升後貶

台美於上周五發布關於外匯政策的聯合聲明後，昨新台幣迎來首個交易日，盤中震盪幅度明顯放大，幅度近兩角，匯銀主管直言，央行出...

打炒房抓漏盯上「周轉金」 銀行：相關貸款禁流向房市

房仲圈指出，9月五大行庫新增購屋貸款年減五成，周轉金貸款卻年增近兩成，似乎顯示民眾因「限貸令」，反轉向借周轉金來補足購屋...

國銀前三季海外獲利創高 稅前盈餘713億 香港302億居冠

金管會統計，今年前九月國銀海外分子行稅前盈餘713.3億元，寫史上同期新高，已達去年全年獲利872億元的82%，全年有機...

國銀放款日本市場 飆速成長

日本外需回溫、財政政策加碼，經濟基本面轉強，使國銀對日本市場放款回升。據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,173億...

中信金總座：台幣中長線看升

台美上周五同步發布聯合匯率聲明，對於台幣匯率變化，中信金總經理高麗雪分析，依經驗來看，台幣不會馬上出現劇烈波動，但中長期...

中信金大動作拓海外據點 下季前增加美日澳等八處

中信金昨（17）日舉行法說會，總經理高麗雪表示，今年前三季，中信銀海外獲利占整體銀行獲利的34%，已經超過三成，今年前九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。