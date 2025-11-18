玉山學術獎 成大教授出線

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行副總經理洪廣益（左二）、成功大學管理學院院長蘇佩芳（左四）、成功大學工業與資訊管理學系教授蔡青志（左三）、特聘教授黃宇翔（左五）於「玉山學術獎」頒獎典禮共同合影。玉山銀行／提供
玉山銀行與成功大學管理學院於14日舉行2025「玉山學術獎」頒獎典禮，由玉山銀行副總經理洪廣益、成大管理學院院長蘇佩芳共同頒獎，獲獎教授為工業與資訊管理學系蔡青志，研究成果發表於管理學領域國際頂尖期刊《Operations Research》。玉山會持續發揮正向影響力，提升台灣的國際競爭力。

洪廣益表示，玉山鼓勵台灣商管及經濟領域的頂尖研究，代表台灣在國際學術界發光發熱，設立玉山學術獎依據管理學不同領域，頒發給在該領域Top 3頂尖期刊發表研究論文的教授，自2010年設立迄今，共頒發96座玉山學術獎。玉山與成大從2021年合作玉山學術獎，累計共四位教授獲獎；此外，近200位成功大學畢業校友，在金控各子公司、國內外各單位都有相當優秀的表現。

蘇佩芳提到，當社會願意為知識的價值投注資源時，則有機會為未來開啟無限的可能。玉山學術獎展現企業對高等教育與學術的支持與肯定，為一股推動知識與創新前進的重要力量。作為綜合大學的一員，成功大學管理學院不僅重視研究與教學的卓越，更致力於跨領域與產學共創，有這份支持讓大家深感溫暖，也成為教師穩步向前、不斷探索知識疆界的力量來源，誠摯感謝玉山長期以來的投入與支持。

蔡青志得獎論文探討排序與選擇程序（Ranking and Selection Procedures）中「首階段取樣」，傳統的首階段樣本數主要用於變異數估計（Variance Estimation）；但實際上，首階段取樣還會改變程序的淘汰判斷時點，影響錯誤選擇機率（Probability of Incorrect Selection, PICS）。研究假設常態分佈情況下，推導無異域（Indifference Zone, IZ）及IZ-free程序中，PICS與首階段樣本數的精確關係，揭露現有方法因為忽略首階段樣本數的效應而過度保守，進一步設計具體的優化做法，並透過數值實驗展示優化做法的成效。

