一銀永續 挺「藺編文藝復興」

第一銀行文教基金會及第一銀行長期扶持國內傳統藝術文化，獨家冠名贊助「藺草工藝嘉年華」暨頒獎典禮，15日在苗栗苑裡熱鬧登場，結合藺草工藝與在地文化，邀請民眾走進苑裡山腳社區，一同感受藺草編織的魅力及地方人文底蘊，吸引上千民眾熱情參與。

藺草工藝嘉年華是一年一度的工藝盛會，現場除藺編手作體驗、在地餐食市集與公益音樂會外，另一大亮點就是由第一銀行文教基金會獨家贊助的「台灣藺草創作獎」頒獎典禮與得獎作品特展，透過舉辦設計研習營與創作競賽，鼓勵青年投入並激盪創意，達到「青銀共生」跨世代融合的目標，更特別設立「一銀文教網路人氣王」及「一銀文教特別獎」，鼓勵更多民眾透過互動投票，參與傳統工藝推廣。

此外，第一銀行也於現場設立「永續小聚場」攤位，邀請民眾訂閱ESG Podcast節目《一銀陪你聊「新」事》，了解第一銀行在永續面向的努力，透過生動故事與案例分享，讓更多民眾認識永續發展如何融入企業經營與日常生活，展現第一銀行以文化、教育與綠色行動實踐社會責任的決心。

值得一提的是，第一銀行今年也攜手志工服務隊參與「藺編文藝復興」，前往當地協助農民收割、曝曬與整理藺草，體會農業的辛勞，也在工藝師帶領下進行藺編手作，感受工藝的細緻與溫度，透過活動瞭解守護傳統文化的重要性。

第一銀行文教基金會推廣藝文公益不遺餘力，自2002年起，在全臺各地共舉辦151場新春揮毫活動，吸引超過1.5萬人次共同參與；另舉辦大型藝文饗宴培育文藝新秀與原住民樂團、打造「第一圓夢舞臺」鼓勵生命鬥士展現才華與自信。

展望未來，第一銀行及第一銀行文教基金會將持續強化永續金融DNA，將經營核心價值融入ESG（環境、社會、公司治理），發揮永續影響力，善盡企業社會責任，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標。