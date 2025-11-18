一銀永續 挺「藺編文藝復興」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一銀行文教基金會獨家贊助苗栗「藺草工藝嘉年華」，第一銀行公關室主任陳玉芬（中）與藺草創作獎得主合影。第一銀行／提供
第一銀行文教基金會獨家贊助苗栗「藺草工藝嘉年華」，第一銀行公關室主任陳玉芬（中）與藺草創作獎得主合影。第一銀行／提供

第一銀行文教基金會及第一銀行長期扶持國內傳統藝術文化，獨家冠名贊助「藺草工藝嘉年華」暨頒獎典禮，15日在苗栗苑裡熱鬧登場，結合藺草工藝與在地文化，邀請民眾走進苑裡山腳社區，一同感受藺草編織的魅力及地方人文底蘊，吸引上千民眾熱情參與。

藺草工藝嘉年華是一年一度的工藝盛會，現場除藺編手作體驗、在地餐食市集與公益音樂會外，另一大亮點就是由第一銀行文教基金會獨家贊助的「台灣藺草創作獎」頒獎典禮與得獎作品特展，透過舉辦設計研習營與創作競賽，鼓勵青年投入並激盪創意，達到「青銀共生」跨世代融合的目標，更特別設立「一銀文教網路人氣王」及「一銀文教特別獎」，鼓勵更多民眾透過互動投票，參與傳統工藝推廣。

此外，第一銀行也於現場設立「永續小聚場」攤位，邀請民眾訂閱ESG Podcast節目《一銀陪你聊「新」事》，了解第一銀行在永續面向的努力，透過生動故事與案例分享，讓更多民眾認識永續發展如何融入企業經營與日常生活，展現第一銀行以文化、教育與綠色行動實踐社會責任的決心。

值得一提的是，第一銀行今年也攜手志工服務隊參與「藺編文藝復興」，前往當地協助農民收割、曝曬與整理藺草，體會農業的辛勞，也在工藝師帶領下進行藺編手作，感受工藝的細緻與溫度，透過活動瞭解守護傳統文化的重要性。

第一銀行文教基金會推廣藝文公益不遺餘力，自2002年起，在全臺各地共舉辦151場新春揮毫活動，吸引超過1.5萬人次共同參與；另舉辦大型藝文饗宴培育文藝新秀與原住民樂團、打造「第一圓夢舞臺」鼓勵生命鬥士展現才華與自信。

展望未來，第一銀行及第一銀行文教基金會將持續強化永續金融DNA，將經營核心價值融入ESG（環境、社會、公司治理），發揮永續影響力，善盡企業社會責任，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標。

第一銀行 永續
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

苑裡鎮山腳國小獲「校園美感環境再造」特優獎 藺草工藝也響亮國際

打破業績至上　ESG聲量狂飆154%！信義房屋如何憑永續、AI贏得信賴？

桃園大溪工藝周展出12國競賽作品 蘇俊賓：新木藝復興

一銀公平待客列優等生

相關新聞

台美匯率聲明後 台幣先升後貶

台美於上周五發布關於外匯政策的聯合聲明後，昨新台幣迎來首個交易日，盤中震盪幅度明顯放大，幅度近兩角，匯銀主管直言，央行出...

打炒房抓漏盯上「周轉金」 銀行：相關貸款禁流向房市

房仲圈指出，9月五大行庫新增購屋貸款年減五成，周轉金貸款卻年增近兩成，似乎顯示民眾因「限貸令」，反轉向借周轉金來補足購屋...

國銀前三季海外獲利創高 稅前盈餘713億 香港302億居冠

金管會統計，今年前九月國銀海外分子行稅前盈餘713.3億元，寫史上同期新高，已達去年全年獲利872億元的82%，全年有機...

國銀放款日本市場 飆速成長

日本外需回溫、財政政策加碼，經濟基本面轉強，使國銀對日本市場放款回升。據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,173億...

中信金總座：台幣中長線看升

台美上周五同步發布聯合匯率聲明，對於台幣匯率變化，中信金總經理高麗雪分析，依經驗來看，台幣不會馬上出現劇烈波動，但中長期...

中信金大動作拓海外據點 下季前增加美日澳等八處

中信金昨（17）日舉行法說會，總經理高麗雪表示，今年前三季，中信銀海外獲利占整體銀行獲利的34%，已經超過三成，今年前九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。