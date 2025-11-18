國壽健康險全改外溢保單

力拼接軌、降低國人不健康餘命，國泰人壽總經理劉上旗昨（17）日於「讓健康有力於你」記者會宣布，健康險全面改為全外溢保單，2026年起外溢回饋將由保費折減全面升級為「全發小樹點回饋」，健康險的成長最終會反映到CSM（合約服務邊際）上；國壽資深副總吳俊宏指出，外溢保單的保戶目標將從80萬提升至五年內200萬人。

劉上旗指出，保單作為金融商品中時間最長的產品，應從傳統事後補償延伸至事前預防，讓保戶更健康。今年國壽將健康險全面改為全外溢保單，並於明年7月將外溢保單的保費折減改為建立點數經濟機制，透過高頻發放小樹點促進保戶健康行為，點數可讓保戶自由兌換，形成健康生態圈。

劉上旗說，國壽承諾每年投入億元以上投資健康，雖然發點數成本增加，團隊統計一年保費折減約1億元，預估轉換為全發點數會提升到1.5億元，促動平台獎勵或提供廠商服務又需要5,000萬元，若未來促進國人健康逐漸形成正向循環，成本可能上看2至3億元，但整體而言仍達到促進健康的目的是最重要的。

國壽執行副總林昭廷表示，健康險對於CSM的貢獻都在六成以上，對於接軌是重要來源；劉上旗指出，健康險的成長最終會反映在CSM上，且當保戶與業務員都願意參與健康管理活動，市場推動就會「水到渠成」，不過國壽追求的不是短期營收，而是對社會影響力的提升，推動更健康的生活型態。