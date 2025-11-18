國壽健康險全改外溢保單

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

力拼接軌、降低國人不健康餘命，國泰人壽總經理劉上旗昨（17）日於「讓健康有力於你」記者會宣布，健康險全面改為全外溢保單，2026年起外溢回饋將由保費折減全面升級為「全發小樹點回饋」，健康險的成長最終會反映到CSM（合約服務邊際）上；國壽資深副總吳俊宏指出，外溢保單的保戶目標將從80萬提升至五年內200萬人。

劉上旗指出，保單作為金融商品中時間最長的產品，應從傳統事後補償延伸至事前預防，讓保戶更健康。今年國壽將健康險全面改為全外溢保單，並於明年7月將外溢保單的保費折減改為建立點數經濟機制，透過高頻發放小樹點促進保戶健康行為，點數可讓保戶自由兌換，形成健康生態圈。

劉上旗說，國壽承諾每年投入億元以上投資健康，雖然發點數成本增加，團隊統計一年保費折減約1億元，預估轉換為全發點數會提升到1.5億元，促動平台獎勵或提供廠商服務又需要5,000萬元，若未來促進國人健康逐漸形成正向循環，成本可能上看2至3億元，但整體而言仍達到促進健康的目的是最重要的。

國壽執行副總林昭廷表示，健康險對於CSM的貢獻都在六成以上，對於接軌是重要來源；劉上旗指出，健康險的成長最終會反映在CSM上，且當保戶與業務員都願意參與健康管理活動，市場推動就會「水到渠成」，不過國壽追求的不是短期營收，而是對社會影響力的提升，推動更健康的生活型態。

保費 總經
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台壽：CSM累計數1200億 估過渡後ICS達125%沒問題

許志豪穿綠西裝像郵差　偕李子森舞力全開變身「青蛙王子」

陳孟賢、吳俊宏大跳草裙舞 釣出康康上演「脫衣秀」

國泰金大整合 股票、基金 首波移轉重點

相關新聞

台美匯率聲明後 台幣先升後貶

台美於上周五發布關於外匯政策的聯合聲明後，昨新台幣迎來首個交易日，盤中震盪幅度明顯放大，幅度近兩角，匯銀主管直言，央行出...

打炒房抓漏盯上「周轉金」 銀行：相關貸款禁流向房市

房仲圈指出，9月五大行庫新增購屋貸款年減五成，周轉金貸款卻年增近兩成，似乎顯示民眾因「限貸令」，反轉向借周轉金來補足購屋...

國銀前三季海外獲利創高 稅前盈餘713億 香港302億居冠

金管會統計，今年前九月國銀海外分子行稅前盈餘713.3億元，寫史上同期新高，已達去年全年獲利872億元的82%，全年有機...

國銀放款日本市場 飆速成長

日本外需回溫、財政政策加碼，經濟基本面轉強，使國銀對日本市場放款回升。據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,173億...

中信金總座：台幣中長線看升

台美上周五同步發布聯合匯率聲明，對於台幣匯率變化，中信金總經理高麗雪分析，依經驗來看，台幣不會馬上出現劇烈波動，但中長期...

中信金大動作拓海外據點 下季前增加美日澳等八處

中信金昨（17）日舉行法說會，總經理高麗雪表示，今年前三季，中信銀海外獲利占整體銀行獲利的34%，已經超過三成，今年前九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。