中信金大動作拓海外據點 下季前增加美日澳等八處

中信金（2891）昨（17）日舉行法說會，總經理高麗雪表示，今年前三季，中信銀海外獲利占整體銀行獲利的34%，已經超過三成，今年前九個月成長動能主要來自東南亞與東北亞。

中信銀在年底至明年第1季前會在越南、印度、美國、澳洲、印尼、日本等地拓八據點；對大陸的曝險也是持續往下調整，整體大陸曝險低於60％。

高麗雪分析， 今年前三季中信銀海外獲利的區域分布：大中華與東南亞各約35%，東北亞約18%，北美約12%。 年底前越南海防和平陽辦事處預計於11月底至12月初正式開業。

印度GIFT City設立分行已獲核准；美國洛杉磯分行、德州辦事處、澳洲雪梨據點已向當地主管機關申請中，希望於明年第1季之前可以開業。

至於日本與印尼送件進度，日本福岡出張所金管會正進行資料預審。印尼三寶瓏分行已送件至當地主管機關，預計年底前開行。後續評估市場包括柬埔寨與印度孟買等。

另外，對於整個中國大陸市場的看法，高麗雪表示，去年、前年起就對大陸看法保守，曝險持續下降，不動產相關產業的曝險為新台幣129億元，整體大陸曝險低於60％。

中信金控前三季稅後純益為607.6億元，創下歷史同期新高，ROE為17.46%，ROA為0.92%，每股純益為3.06元。子公司中信銀今年前三季稅後純益420.6億元，年增16％，主要受惠放款規模成長與淨利差擴大，淨利息收益呈雙位數成長；財富管理、法人金融及信用卡等業務動能亦穩健成長，推升整體手續費收入增加。

台灣人壽則持續深化通路經營，推出多元化保險商品以滿足不同客群需求，帶動前三季新契約保費較去年同期成長37%。

儘管上半年因美元貶值造成匯兌損失影響獲利，第3季受惠股市回溫，成功掌握投資契機，實現資本利得並挹注股利收入，前三季稅後盈餘達177.4億元，年減16%。台壽截至9月底外準金達176億元，有能力應變未來變動。