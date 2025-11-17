國銀瘋搶日本！前三季放款暴增581億元 成海外最大黑馬

日本外需回溫、財政政策全力加碼，經濟基本面轉強，使國銀對日本市場放款回升。據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,173億元，前九月新增581億元、年增648億元，顯示國銀正加速布局日本、將其視為今年最具成長性的成熟市場。

銀行主管指出，日本新任首相高市早苗上任後，迅速祭出擴張型財政政策，推升日股強漲，市場風險偏好明顯回升；外需面上，9月出口重回正成長，電子與半導體供應鏈動能轉強，顯示日本製造業景氣循環正往上走。基本面同步改善，使國銀在日本的放款、投資收益形成正循環。

市場預期，日本央行年底前仍可能再升息一碼，日圓止貶回穩時點大致落在升息後，利率正常化有望帶動利差擴大，國銀在日本放款收益可望持續提升。

金管會統計顯示，國銀海外分子行新增放款量前三大市場是日本、新加坡、美國，前三季各新增581億元、479億元與402億元，若拉長近一年來看，則各年增648億元、696億元和569億元。

9月底放款餘額是日本6,173億元、新加坡4,472億元、美國7,666億元，呈現「美國體量最大、日本成長最快、新加坡穩健擴張」的三軸線結構。

在日本經濟與出口全面好轉、日圓預期止貶、台廠供應鏈加速移入的多重助攻下，國銀在日本市場的放款規模與投資收益仍有望持續改寫新高。