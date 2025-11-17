快訊

被卡2小時出不去 汐止南港今晚大塞車原因曝光

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館發布安全警示了

暗夜火龍蜿蜒！國三台中龍井山林火警 濃煙直竄火光沖天

國銀瘋搶日本！前三季放款暴增581億元 成海外最大黑馬

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,173億元，前九月新增581億元、年增648億元，顯示國銀正加速布局日本、將其視為今年最具成長性的成熟市場。圖／本報資料照片
據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,173億元，前九月新增581億元、年增648億元，顯示國銀正加速布局日本、將其視為今年最具成長性的成熟市場。圖／本報資料照片

日本外需回溫、財政政策全力加碼，經濟基本面轉強，使國銀對日本市場放款回升。據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,173億元，前九月新增581億元、年增648億元，顯示國銀正加速布局日本、將其視為今年最具成長性的成熟市場。

銀行主管指出，日本新任首相高市早苗上任後，迅速祭出擴張型財政政策，推升日股強漲，市場風險偏好明顯回升；外需面上，9月出口重回正成長，電子與半導體供應鏈動能轉強，顯示日本製造業景氣循環正往上走。基本面同步改善，使國銀在日本的放款、投資收益形成正循環。

市場預期，日本央行年底前仍可能再升息一碼，日圓止貶回穩時點大致落在升息後，利率正常化有望帶動利差擴大，國銀在日本放款收益可望持續提升。

金管會統計顯示，國銀海外分子行新增放款量前三大市場是日本、新加坡、美國，前三季各新增581億元、479億元與402億元，若拉長近一年來看，則各年增648億元、696億元和569億元。

9月底放款餘額是日本6,173億元、新加坡4,472億元、美國7,666億元，呈現「美國體量最大、日本成長最快、新加坡穩健擴張」的三軸線結構。

在日本經濟與出口全面好轉、日圓預期止貶、台廠供應鏈加速移入的多重助攻下，國銀在日本市場的放款規模與投資收益仍有望持續改寫新高。

日本央行 國銀 市場 金管會 基本面 日圓 升息
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日關係緊張壓力下 大陸多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

中方不滿高市早苗談台灣有事 東京北京論壇延期

涉台言論成政治風險 胡錫進：日本國力不支 高市早苗「軟下來」沒有懸念

就涉台言論磋商…傳日本外務省官員將訪陸 陸外交部：若有消息將及時發布

相關新聞

持續在9.5萬美元低位…比特幣漲幅全噴光 專家揭二大原因

比特幣持續在9.5萬美元低位，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，全球資金正掀起一波大規模的回調潮。從鏈...

台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

台灣中央銀行與美國財政部發表了台美匯率聯合聲明，引發新台幣17日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷17日於「讓健康有力...

國銀瘋搶日本！前三季放款暴增581億元 成海外最大黑馬

日本外需回溫、財政政策全力加碼，經濟基本面轉強，使國銀對日本市場放款回升。據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,17...

央行曝10月人民幣存款餘額「連3月下滑」 續於低檔波動

中央銀行今天公布10月國銀人民幣存款餘額為人民幣1187.94億元，連續3個月下滑。央行官員分析，國銀人民幣存款餘額今年...

普發一萬領現首日！郵局、銀行ATM逾90萬人領取

普發現金1萬元今天起開放ATM領現，民眾可在16家指定金融機構、逾2萬8000台ATM領取。根據網站統計，開放ATM領現...

台美聯合聲明衝擊淡化 新台幣先升後貶收31.18元

中央銀行14日晚間與美國財政部發布聯合聲明，點燃市場強烈升值預期，不過今天看來，在資訊漸明朗以及央行強力防守之下，市場疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。