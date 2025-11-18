凱基證處分印尼子公司股權

凱基金控（2883）昨（17）日代子公司凱基證券發布重訊，由凱基證香港子公司KGI Capital Asia Limited董事會決議通過，處分持有印尼子公司PT KGI Sekuritas Indonesia全部股權。凱基證表示，此交易案主要為了重新調整海外資源分配，將更集中至新加坡及泰國據點。

本次交易案是由凱基證券香港子公司KGI Capital Asia Limited董事會決議通過，處分所持有印尼子公司PT KGI Sekuritas Indonesia全部股權（相當於其已發行股份99%），交易相對人為Haitong International Asset Management Limited（海通國際資產管理），交易總金額最終須依股權買賣契約約定及實際交割日調整，如2026年3月31日為交割日，預估交易總額約1,174萬美元，處分損失約250萬美元。