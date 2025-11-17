持續在9.5萬美元低位…比特幣漲幅全噴光 專家揭二大原因

比特幣持續在9.5萬美元低位，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，全球資金正掀起一波大規模的回調潮。從鏈上數據來看，這次的賣壓主要集中在兩個來源，首先是11月13日比特幣ETF單日淨流出高達8.7億美元，寫下史上第二大的撤資紀錄；其次是長期持有者趁市場情緒高檔選擇獲利了結，賣壓在10萬美元這個心理關卡附近集中爆發，價格自然出現回落。

值得注意的是，下跌的不只是加密貨幣，而是整體資產都在同步修正，無論是美股還是科技股，都面臨資金撤離，投資人將資金從高波動市場轉往更穩健的避險資產，比特幣自然無法獨自倖免。畢竟比特幣仍屬於較新的資產類別，當全球市場開始收縮風險、提高現金比重時，最方便變現的加密貨幣倉位就會成為首批被釋出的標的，也因此讓比特幣的回檔幅度往往比科技股更劇烈。

觀察其他主要貨幣走勢，彭云嫻指出，在加密貨幣市場中，比特幣始終扮演絕對核心的角色，當它遭遇宏觀風險與資金撤離壓力時，其餘資產往往只能被動跟隨。比特幣的回調迅速拉低市場情緒，也讓山寨幣明顯惡化，買盤瞬間萎縮，波動加劇。

以太幣方面，雖然短期買盤相對疲弱，但憑藉持續的網路升級與未來ETF可能納入質押的想像，以太幣的長期韌性仍在。技術面上，以太坊在上週挑戰3,592美元失利後，一度回落近14%，目前在3,100美元附近整理。不過，相對強弱指標（RSI）已從超賣區域反彈，這代表賣壓正在放緩，市場的下跌力道沒有之前那麼強，開始出現初步止跌的跡象。如果3,017美元這個關鍵支撐能成功守住，以太坊有機會再次挑戰3,592美元的重大壓力；反之，若收盤價跌破3,017美元，下方可能將回測下一道支撐2,749美元。

至於平台幣與山寨幣，目前面臨的環境最為艱難。全球宏觀流動性持續向比特幣、以太幣等少數頂級資產集中，使得山寨幣市場資金越來越稀薄。在這樣的壓力下，缺乏實際應用與穩定現金流的項目恐怕難以存活，山寨幣市場恐怕會迎來更劇烈的淘汰潮。

技術面來看，彭云嫻分析，比特幣目前已跌破365天均線，顯示長期走勢出現降溫跡象。短線來看，200天均線所在的 100,000至105,000美元區間正形成明顯壓力，因此市場會進一步關注本週的週線收盤表現。如果比特幣能守住91,000 美元的牛市支撐帶，仍可將現況視為牛市中的深度回調；但若跌破，則意味著市場結構可能轉向更長時間的盤整或整理，而非立即斷言進入全面性下行趨勢。

短期交易者則將目光放在CME期貨的缺口區間91,970至92,525美元。過往數據顯示，該區間被回測的機率高達 90%，如果市場情緒持續偏弱，價格有可能被吸引回到該區域進行補缺。

至於牛市是否終結，彭云嫻認為，目前仍無法下定論。只要價格尚未跌破上一輪牛市的高點69,000美元，市場長期結構依然具備韌性，這意味著大方向仍有延續的空間，而不宜過度解讀短線波動。