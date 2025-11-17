快訊

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

日職／林安可成第10位西武台灣球員 郭泰源是指標、張誌家為污點

國銀海外前三季賺713億史上最強 美國擠掉星奪亞軍、日本逼近大陸

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，今年前九月國銀海外分子行稅前盈餘713.3億元，寫史上同期新高，以達去年全年獲利872億元的82%，全年有機會再戰新高；同時海外獲利榜大洗牌，美國擠下新加坡登上第二大，日本緊追大陸，成為最可能改寫排名的黑馬。

銀行主管分析，國銀海外分子行獲利大增，來自兩大動能：一是9月美國重啟降息循環，利率下降推升債券評價與處分淨利，加上衍生性商品操作收益挹注；二是美元降息也使總分行資金往來成本下降，帶動整體收益。

獲利前五大市場，也在第3季出現明顯洗牌。依序是香港、美國、新加坡、大陸及日本。最亮眼的是美國市場，終擺脫商用不動產呆帳陰影，受惠呆帳沖回，使獲利暴衝到95.3億元，年增31.4億元，年增額是全市場第一，一舉超越新加坡、重返第二大市場。

最大黑馬是日本。以45.9億元緊追大陸，雙方差距從上半年的11億元縮小至僅8.4億元，日本取代大陸的機會愈來愈高。金管會指出，日本放款動能強勁，利息、手續費、投資等收益全走揚，推升獲利年增8.5億元，增額僅次美國。

最大贏家仍是香港，以302億元穩居冠軍。雖年略減0.7億元，但仍是國銀海外最重要獲利來源。金管會指出，香港受降息影響利息收入略降，但投資收益與手續費收入仍支撐獲利維持高檔。

新加坡雖繳出80.5億元的史上同期新高成績單，但年增僅1.9億元，後勁不足，被美國強勢超越，排名退居第三。

反觀大陸受呆帳費用激增，使獲利下滑至54.3億元，年減17.7億元，成為五大市場中唯一衰退者。

新南向市場方面，前三季獲利191.6億元、年增2.1億元，呈小幅回升。各市場差異大，其中柬埔寨、泰國各年增6億元最亮眼；越南則因利息及投資收益下滑，獲利年大減8.1億元，成為新南向市場最大拖累。

法人分析，若美國後續維持寬鬆步調，全球利率持續走低，海外利差與投資收益仍具支撐。不過，大陸授信風險與部分新興市場的結構性壓力，恐成為明年海外獲利能否續創新高的最大變數。

新興市場 美國 日本 降息 金管會 國銀
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

降息與科技股泡沫疑慮盤旋 亞股走勢分歧

中日關係緊張壓力下 大陸多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

伊朗外長：美國未準備好進行公平公正核談判

日本接連與鄰國齟齬 首爾推遲日韓聯合搜救演習

相關新聞

持續在9.5萬美元低位…比特幣漲幅全噴光 專家揭二大原因

比特幣持續在9.5萬美元低位，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，全球資金正掀起一波大規模的回調潮。從鏈...

台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

台灣中央銀行與美國財政部發表了台美匯率聯合聲明，引發新台幣17日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷17日於「讓健康有力...

央行曝10月人民幣存款餘額「連3月下滑」 續於低檔波動

中央銀行今天公布10月國銀人民幣存款餘額為人民幣1187.94億元，連續3個月下滑。央行官員分析，國銀人民幣存款餘額今年...

普發一萬領現首日！郵局、銀行ATM逾90萬人領取

普發現金1萬元今天起開放ATM領現，民眾可在16家指定金融機構、逾2萬8000台ATM領取。根據網站統計，開放ATM領現...

台美聯合聲明衝擊淡化 新台幣先升後貶收31.18元

中央銀行14日晚間與美國財政部發布聯合聲明，點燃市場強烈升值預期，不過今天看來，在資訊漸明朗以及央行強力防守之下，市場疑...

中信金：台幣匯率升值在2元之內 不會影響台壽獲利

中信金控今日召開第3季法說會，對於匯率對中信金旗下台灣人壽營運的影響，中信金在法說會前記者會上指出，以目前外價準備金的水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。