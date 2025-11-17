國銀海外前三季賺713億史上最強 美國擠掉星奪亞軍、日本逼近大陸

據金管會統計，今年前九月國銀海外分子行稅前盈餘713.3億元，寫史上同期新高，以達去年全年獲利872億元的82%，全年有機會再戰新高；同時海外獲利榜大洗牌，美國擠下新加坡登上第二大，日本緊追大陸，成為最可能改寫排名的黑馬。

銀行主管分析，國銀海外分子行獲利大增，來自兩大動能：一是9月美國重啟降息循環，利率下降推升債券評價與處分淨利，加上衍生性商品操作收益挹注；二是美元降息也使總分行資金往來成本下降，帶動整體收益。

獲利前五大市場，也在第3季出現明顯洗牌。依序是香港、美國、新加坡、大陸及日本。最亮眼的是美國市場，終擺脫商用不動產呆帳陰影，受惠呆帳沖回，使獲利暴衝到95.3億元，年增31.4億元，年增額是全市場第一，一舉超越新加坡、重返第二大市場。

最大黑馬是日本。以45.9億元緊追大陸，雙方差距從上半年的11億元縮小至僅8.4億元，日本取代大陸的機會愈來愈高。金管會指出，日本放款動能強勁，利息、手續費、投資等收益全走揚，推升獲利年增8.5億元，增額僅次美國。

最大贏家仍是香港，以302億元穩居冠軍。雖年略減0.7億元，但仍是國銀海外最重要獲利來源。金管會指出，香港受降息影響利息收入略降，但投資收益與手續費收入仍支撐獲利維持高檔。

新加坡雖繳出80.5億元的史上同期新高成績單，但年增僅1.9億元，後勁不足，被美國強勢超越，排名退居第三。

反觀大陸受呆帳費用激增，使獲利下滑至54.3億元，年減17.7億元，成為五大市場中唯一衰退者。

新南向市場方面，前三季獲利191.6億元、年增2.1億元，呈小幅回升。各市場差異大，其中柬埔寨、泰國各年增6億元最亮眼；越南則因利息及投資收益下滑，獲利年大減8.1億元，成為新南向市場最大拖累。

法人分析，若美國後續維持寬鬆步調，全球利率持續走低，海外利差與投資收益仍具支撐。不過，大陸授信風險與部分新興市場的結構性壓力，恐成為明年海外獲利能否續創新高的最大變數。