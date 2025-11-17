台英聯手制訂去碳電力標準 PAS 247 CCS 相關修法預計年底前預告

為強化碳捕捉與封存技術在電力部門的減碳效益，台灣與英國標準協會（BSI）攜手推動，全球首套針對配置CCS設施火力電廠的去碳電力監測與核算國際標準《PAS 247》，今年10月30日正式發布。環境部指出，CCUS可說是「台灣2050淨零路徑」的最後一哩路，相關法規預計年底預告，期望明年中正式上路。

我國預計在2035年，溫室氣體淨排放量減量36%至40%，減碳貢獻達600萬公噸，為此，我國積極推動能源轉型。台經院與英國在台辦事處共同舉辦「PAS 247國際發布會－推動全球去碳電力新標準，邁向淨零未來」。邀集英、美、日及台灣政府代表與能源產業領袖出席，分享標準制定成果，並探討PAS 247未來在監測、核算及相關憑證制度的應用潛力。

台經院指出，《PAS 247》由英、 美、 日、 德、 法、 加等七國、20家企業與組織共同參與制定，歷經三年多討論與技術審查，並獲全球106家機構支持，被視為未來CCS應用發展的重要基礎，這次的發布會，也展現台灣在推動CCS技術應用、制定國際規範與實現淨零轉型的決心。

環境部氣候變遷署副署長張根穆表示，台灣減碳目標挑戰艱鉅，CCUS將成為實現淨零轉型的最後一哩路。為強化推動能量，跨部會已建立協作機制，包括國發會以綠色成長基金投入100億元作為支撐，金管會亦將CCUS納入永續經濟活動分類，帶動金融機構加大對CCS、CCUS領域的投資。他強調，儘管台灣並非COP締約方，仍會比照國際規範推動制度建置與氣候治理，確保淨零路徑與全球接軌。

環境部氣候變遷署科長梁喬凱補充，「CCUS減碳旗艦行動計畫」2030年為關鍵轉折點，前期將聚焦法規架構建立、技術與環境影響評估、社會溝通及資金部署等基礎工程；預期2030年前後，CCS技術可臻成熟，並具備擴大商業化的條件。他強調，要在2035年達成600萬公噸減量目標，仍須法規、政策與金融工具同步到位，CCS相關法規預計於今年底預告，期望明年中可正式公告上路。