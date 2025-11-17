穩定幣蓬勃發展 估2030年全球市場上看3兆美元

全球金融版圖快速重塑，穩定幣正成為跨境支付與資產運用的新力量。中研院經濟研究所17日舉辦「數位資產與全球貨幣金融新秩序—穩定幣、代幣化與監理挑戰」研討會。專家指出，2030年全球穩定幣市場規模上看近3兆美元，台灣也已有企業開始導入使用，未來對金融市場、支付生態與監管制度的影響不容忽視。

國泰世華首席經濟學家林啟超表示，穩定幣目前多用於美元儲蓄與跨境匯款，目前在非洲、中東與拉丁美洲等區域蓬勃發展中，占比達當地GDP約1.4-1.5%，依國際預測，2030年全球穩定幣市場規模可能突破1兆美元、甚至逼近3兆美元。貿協日前亦指出，已有約5%台灣企業開始使用穩定幣，若資金逐漸往穩定幣平台移動，銀行、支付與各類金融業勢必受到衝擊。

中研院經濟所長張俊仁指出，穩定幣可能重塑全球資產配置，牽動美元主導地位甚至影響全球對美國公債的需求。若穩定幣在台灣逐步普及，資金流動與支付路徑都會改變，利率政策與資金監理架構恐須重新檢視。他強調，創新與管制一體兩面，穩定幣監管如何在鼓勵創新與維持金融穩定間取得平衡，是各國共同面臨的課題。

台灣票據交換所董事長黃昱程則提醒，市場對穩定幣仍存多項迷思，包括「穩定幣一定很穩定」等誤解。雖然穩定幣可能分散部分美國國債需求，但若發生擠兌，保管銀行被迫拋售美債，反而可能加劇市場波動。他也強調，除通膨嚴重、貨幣貶值的國家外，穩定幣並非適合作為一般投資工具，因為發行商不支付利息，幣價也不具上漲動能，部分平台標榜高收益則伴隨高槓桿與營運風險。

在支付應用面，黃昱程分析，穩定幣確實具備安全與效率優勢，但在台灣零售支付市場不見得能勝出，原因是現行電子支付與跨行系統已具高度效率；穩定幣的相對優勢主要在跨境交易、跨市場及跨產業應用。他認為，銀行無需自行發行穩定幣，而可轉向擔任資產保管、錢包託管或策略合作等角色，並採取分級監管方式，才能兼顧風險管理與金融創新。

台灣金融研訓院院長高一誠表示，穩定幣高速成長下，監理挑戰將同步升高，核心議題包括：準備資產的品質與資訊揭露、應對流動性危機的機制、各國監管政策與貨幣主權、國際間反洗錢與反資恐的要求等。台銀貴金屬部經理楊天立表示，穩定幣在監理及業務運用上仍有諸多挑戰，必須建立足夠的監理框架，才能避免系統性風險。