中央社／ 台北17日電
中央銀行今天公布10月國銀人民幣存款餘額為人民幣1187.94億元，連續3個月下滑。中新社
中央銀行今天公布10月國銀人民幣存款餘額為人民幣1187.94億元，連續3個月下滑。中新社

中央銀行今天公布10月國銀人民幣存款餘額為人民幣1187.94億元，連續3個月下滑。央行官員分析，國銀人民幣存款餘額今年初跌破12年低點後，轉為低檔整理，目前也在此區間波動。

央行統計，10月底外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額續跌至885.34億元，國際金融業務分行（OBU）同步下滑，降至302.60億元；合計為1187.94億元，月減11.19億元。

央行官員說明，10月DBU存款餘額減少是因法人客戶支付貨款，OBU存款下滑則是有法人客戶將人民幣存款轉成美元後，對外融資匯出。

央行官員指出，整體而言，10月人民幣存款餘額變動不大，繼今年初跌破2013年以來的低點後，未再繼續探底，轉為區間波動，顯見這應是兩岸經貿往來之下的基本盤；至於外界關注美中關稅戰爆發後，人民幣存款餘額有無顯著波動，目前看不出影響，除了需要拉長時間觀察，另一方面，此數據也非直接相關。

央行今天同步提供最新人民幣專案利率，一個月期以永豐銀的4.2%最佳，三個月期是高雄銀行的1.4%，六個月是高雄銀行的1.5%，一年期為板信銀行的1.4%。

央行官員指出，人民幣的專案利率都還得綁特定條件，才有上述水準，儘管美國聯準會已經降息，美元利率仍遠優於人民幣，凸顯人民幣報酬率相對遜色，若基於投資考量，難有增持意願。

人民幣 央行 國銀
央行曝10月人民幣存款餘額「連3月下滑」 續於低檔波動

中央銀行今天公布10月國銀人民幣存款餘額為人民幣1187.94億元，連續3個月下滑。央行官員分析，國銀人民幣存款餘額今年...

