調整海外資源分配 凱基證處分印尼子公司股權

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

凱基金（2883）17日代子公司凱基證券公告重訊內容，宣布決議處分海外印尼子公司（PT KGI Sekuritas Indonesia）99%股權，凱基證券表示，該交易案主要是為了重新調整海外佈局的資源分配，處分印尼子公司股權後，將會把更多資源集中至新加坡及泰國據點，而未來新加坡據點也將就近涵蓋服務印尼之業務。

凱基證券是在2016年由香港子公司KGI Capital Asia Ltd.向印尼PT HD Capital Tbk現金收購其子公司證券商PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia（下稱「HDSI」） 99％股權，收購後更名為PT KGI Sekuritas Indonesia。

本次交易案是由凱基證券香港子公司KGI Capital Asia Limited董事會決議通過，處分所持有印尼子公司PT KGI Sekuritas Indonesia全部股權（相當於其已發行股份 99%），交易總金額最終須依股權買賣契約約定及實際交割日進行調整，如2026年3月31日為交割日，預估交易總金額約為1,174萬美元；交易相對人為Haitong International Asset Management Limited（海通國際資產管理）。

凱基證券指出，此處分案是基於提高集團資本運用效益及海外投資策略考量，未來將會把海外資源更集中於新加坡與泰國據點，強化資源配置與效益。

凱基證 印尼 新加坡 凱基金 證券商
