普發一萬領現首日！郵局、銀行ATM逾90萬人領取

普發現金1萬元今天起開放ATM領現，民眾可在16家指定金融機構、逾2萬8000台ATM領取。根據網站統計，開放ATM領現首日，截至今天晚間6時止，已有90萬5966人透過ATM領取普發現金1萬元。

今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，ATM領現及郵局臨櫃領現，分別在今天與11月24日開放。

財政部表示，今天起至明年4月30日止開放ATM領現，民眾可持全國任一金融機構及郵局提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，就可領取1萬元現金。

根據網站統計，截至今天晚間6時，透過ATM領現人數累計90萬5966人。

ATM領現指定金融機構包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、中華郵政公司共16家；全台提供領現的ATM共2萬8000餘台，覆蓋率超過8成。

財政部表示，ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。