快訊

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

普發一萬領現首日！郵局、銀行ATM逾90萬人領取

中央社／ 台北17日電
普發現金1萬元今天起開放ATM領現，民眾可在16家指定金融機構、逾2萬8000台ATM領取。聯合報系資料照，記者蘇健忠／攝影
普發現金1萬元今天起開放ATM領現，民眾可在16家指定金融機構、逾2萬8000台ATM領取。聯合報系資料照，記者蘇健忠／攝影

普發現金1萬元今天起開放ATM領現，民眾可在16家指定金融機構、逾2萬8000台ATM領取。根據網站統計，開放ATM領現首日，截至今天晚間6時止，已有90萬5966人透過ATM領取普發現金1萬元。

今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，ATM領現及郵局臨櫃領現，分別在今天與11月24日開放。

財政部表示，今天起至明年4月30日止開放ATM領現，民眾可持全國任一金融機構及郵局提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，就可領取1萬元現金。

根據網站統計，截至今天晚間6時，透過ATM領現人數累計90萬5966人。

ATM領現指定金融機構包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、中華郵政公司共16家；全台提供領現的ATM共2萬8000餘台，覆蓋率超過8成。

財政部表示，ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。

ATM 普發現金 郵局 財政部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

普發1萬今開放ATM領現 竹南警方加強巡邏及防詐

ATM領普發1萬今上路 蘆竹警加強巡守維護治安

普發1萬今開放ATM領取！郵局11月24日再開放臨櫃 還祭出150萬獎品

普發一萬開放銀行郵局ATM領現 逾2.8萬台ATM可領

相關新聞

台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

台灣中央銀行與美國財政部發表了台美匯率聯合聲明，引發新台幣17日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷17日於「讓健康有力...

普發一萬領現首日！郵局、銀行ATM逾90萬人領取

普發現金1萬元今天起開放ATM領現，民眾可在16家指定金融機構、逾2萬8000台ATM領取。根據網站統計，開放ATM領現...

台美聯合聲明衝擊淡化 新台幣先升後貶收31.18元

中央銀行14日晚間與美國財政部發布聯合聲明，點燃市場強烈升值預期，不過今天看來，在資訊漸明朗以及央行強力防守之下，市場疑...

中信金：台幣匯率升值在2元之內 不會影響台壽獲利

中信金控今日召開第3季法說會，對於匯率對中信金旗下台灣人壽營運的影響，中信金在法說會前記者會上指出，以目前外價準備金的水...

專家：穩定幣短期可舒緩美債壓力 長期無法解決問題

國際政經局勢動盪之下，美元及美債的市場地位受到挑戰，外界解讀，美國總統川普力推穩定幣，鞏固美債地位是考量之一。不過專家認...

中信金總座：台幣中長線看升 升值情況看六個變數

中信金今日舉行第3季法說會，對於台美上周五同步發布聯合匯率聲明，中信金總經理高麗雪在法說會前記者會上指出，依照先前簽署的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。