台壽：CSM累計數1200億 估過渡後ICS達125%沒問題

中央社／ 台北17日電

保險業明年將接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），台灣人壽今天表示，以9月底市場利率來計算，目前累計CSM（合約服務邊際）餘額可達新台幣1200億元以上水準，今年估計可新增CSM數約117億元，預期15年過渡後ICS可達125%沒問題。

保險業明年將接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）及新一代清償能力制度（TW-ICS），屆時保險資本標準（ICS）將取代現行保險風險資本額（RBC）制度。在TW-ICS制度下，保險業資產與負債都要用市價衡量，金管會考量業者面臨資本要求上升挑戰，開放申請過渡措施，給予15年過渡期，概念上是讓業者先借用資本，但須逐年強化資本以達到目標。

中信金今天下午舉行第3季法人說明會，中信金總經理高麗雪表示，明年接軌IFRS 17與TW-ICS，台壽財務體質仍很穩健，接軌後死費差不會有新契約初年損問題，加上透過市價，負債成本可相對下降，目前評估透過ICS過渡措施後，台壽ICS超過125%沒有問題，至於保險盈餘上繳將考慮營運需求、資本適足以及主管機關要求再做規劃。

台灣人壽策略長葉栢宏指出，以9月底市場利率計算，累計CSM餘額有1200億元以上水準，今年目標新增CSM為130億元，雖然今年初年度保費年成長37%，不過部分屬於投資型保單年金類不會算在CSM計算中，因此今年新增CSM目標達成率為9成、約117億元。

由於明年也會有重分類影響，葉栢宏指出，這部分不利影響在於股票若分類放在OCI（其他綜合損益），等於實現資本利得也不會算在損益中，但相關數字要接近年底才會確定重分類作法。

至於玉山金合併三商壽案，葉栢宏表示，由於市場仍維持21家壽險業，併購案對台壽影響有限，未來持續齊備產品線，維持傳統型商品競爭優勢，並持續銷售高CSM商品。

媒體關注明年接軌後對於損益的正負面影響，葉栢宏表示，整體來看是有利部分多一點，包括負債成本應該會下降，明年開始不會有初年度損失等，不利部分是如果股票放在OCI不會進入損益。以商品趨勢來看，近期因為降息題材，傳統型固定利率商品未來動能會好一點，明年如分紅保單、投資型商品應該也會不錯。

除了申請過渡措施外，外界關注台壽是否有自有資本超額調整數需在5年內加速攤還，葉栢宏說，ICS是一套比較嚴格制度，因此給予15年過渡期，台灣人壽目前RBC水準達369%，現規劃要達到125%可以分15年來做過渡，目前沒有考慮要達到比125%更高水準，這也意味沒有加速攤還的需求。

媒體也關注中信金對中國房地產市場看法與相關曝險狀況，高麗雪指出，中信銀自前年起對中國市場參與就相對保守，對中國曝險持續下降，目前不動產相關產業曝險規模約129億元，也並未參與僑福集團貸款案，中信銀行對中國曝險占淨值比也低於60%。

保險 台灣人壽 中信金 台壽 保單
