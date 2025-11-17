快訊

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

台美聯合聲明衝擊淡化 新台幣先升後貶收31.18元

中央社／ 17日電
示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

中央銀行14日晚間與美國財政部發布聯合聲明，點燃市場強烈升值預期，不過今天看來，在資訊漸明朗以及央行強力防守之下，市場疑慮散去，新台幣兌美元先升後貶，收盤收31.18元，小貶3分，續寫逾半年新低，台北及元太外匯市場總成交金額22.22億美元。

央行上週五晚間與美國財政部發布聯合聲明，強調不應操縱匯率，且干預匯市應以雙向為主，台灣央行並承諾自今年12月底起，干預匯市金額等資料的發布頻率由現行每半年改為每季公布一次。

聯合聲明一出，新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）應聲狂漲，展現市場對新台幣走升的強勁預期，這也讓今天的金融市場變化備受矚目。

新台幣兌美元今天以31.13元開出後，旋即展開強烈升勢，一口氣奔向盤中最高點31.024元，大漲1.26角，不過央行強力防守，加上外資瘋狂匯出，讓升勢止步，甚至逐步收斂。

外匯交易員直言，台美無預警發布聯合聲明，砸下震撼彈，但隨後市場慢慢發現，美國不只與台灣發布性質類似的聯合聲明，日本、韓國等國家也是如此，廠商不至於太過恐慌，加上今天外資、投信瘋狂匯出，匯價由升轉貶。

為了避免新台幣匯率重演5月「星火燎原」的史詩級升值情況，外匯交易員表示，央行嚴陣以待，早盤強力防守，而後眼見匯價轉為震盪，便略為縮手；再看反映市場預期的NDF，匯價已經回落，看來這波衝擊已經告一段落，接下來主導新台幣仍以資金走向為主。

台股今天高檔震盪，早盤指數漲逾300點，衝上27723.77點，但買盤追價意願不足，指數漲勢逐漸收斂，終場收在27447.31點，上漲49.81點。

外匯交易員指出，雖然外資今天買超台股，但在匯市幾乎是一面倒地匯出；考量台股上方壓力沉重，外資持續獲利了結，短線新台幣應緩步走貶。

值得注意的是，雖然新台幣升值危機告一段落，外匯交易員提醒，投資人仍擔憂這份聯合聲明是為了台美關稅談判鋪路，市場的不確定性可能要等到台美貿易談判結果出爐，且結果沒有引發過度負面解讀，才算是利空出盡、塵埃落定。

新台幣 外匯市場 央行 外資 台股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

追價意願不足 台股量縮震盪27700點得而復失

台股開高 盤中最高一度上漲326點至27,723點 台積電盤中最高上漲30元

ETF配息旺季來了！ 44檔17日最後買進、這檔推估年化配息率最高

普發一萬開放銀行郵局ATM領現 逾2.8萬台ATM可領

相關新聞

台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

台灣中央銀行與美國財政部發表了台美匯率聯合聲明，引發新台幣17日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷17日於「讓健康有力...

普發一萬領現首日！郵局、銀行ATM逾90萬人領取

普發現金1萬元今天起開放ATM領現，民眾可在16家指定金融機構、逾2萬8000台ATM領取。根據網站統計，開放ATM領現...

台美聯合聲明衝擊淡化 新台幣先升後貶收31.18元

中央銀行14日晚間與美國財政部發布聯合聲明，點燃市場強烈升值預期，不過今天看來，在資訊漸明朗以及央行強力防守之下，市場疑...

中信金：台幣匯率升值在2元之內 不會影響台壽獲利

中信金控今日召開第3季法說會，對於匯率對中信金旗下台灣人壽營運的影響，中信金在法說會前記者會上指出，以目前外價準備金的水...

專家：穩定幣短期可舒緩美債壓力 長期無法解決問題

國際政經局勢動盪之下，美元及美債的市場地位受到挑戰，外界解讀，美國總統川普力推穩定幣，鞏固美債地位是考量之一。不過專家認...

中信金總座：台幣中長線看升 升值情況看六個變數

中信金今日舉行第3季法說會，對於台美上周五同步發布聯合匯率聲明，中信金總經理高麗雪在法說會前記者會上指出，依照先前簽署的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。