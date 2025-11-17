快訊

中信金：台幣匯率升值在2元之內 不會影響台壽獲利

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金總座高麗雪今日主持中信金第三季法說會。圖／中信金提供
中信金控今日召開第3季法說會，對於匯率對中信金旗下台灣人壽營運的影響，中信金在法說會前記者會上指出，以目前外價準備金的水位來看，台幣升值2元內不會對獲利產生影響，另外，若避險成本在3%以下，台壽保將提高避險比率。

對台壽保的營運，中信金總經理高麗雪指出，台壽的保費收入今年前三季有34%的年增率，對於台壽的外匯價格責任準備金的最新概況，她也說明，台壽在6月就開始適用外價準備金新制，另外，責準金也提撥151億元進入外價準備金，9月底有176億元的餘額，將有更多因應未來匯率變動的能力。

台壽策略長葉栢宏也指出，倘若以9月底的外價準備金水位來看，若台幣匯率在2元以內，則台壽保的損益將不會受影響，年底之前匯率升值仍會在30元以內，中長期台幣的匯率仍有強勁的支撐。

葉栢宏也表示，目前台壽保的ICS（保險資本標準）有1200億元以上的水準，避險比率的調整，將視避險成本能否維持在合理的，約略3%以下水準的話，則台壽保仍會提高避險比率。

葉栢宏也分析，倘若以今年台壽保的避險成本利率大約1.5%來看，明年約會落在1.1%至1.2%，成本會比今年低；但另一方面，由於明年已經沒有覆蓋法了，所以股票利的資本利得若放在OCI（其他綜合損益），就不會進損益，但綜合來看，明年接軌比起現在仍是好的；近期有降息題材，因此傳統型固定利率商品，因為降息題材在明年會有更好的動能，另外由於近期市場是好的，所以也會促進分紅或投資型保單的買氣，估計會持續到明年。

高麗雪也對IFRS（國際財務報告準則）與ICS的相對影響指出，接軌之後死費差可提升，另外，負債成本因為也可用市價評價，因此負債成本也可望下降，因此台壽的ICS在125%沒有問題，至於台壽保能否上繳股利，就看主管機關的要求，中信金對整體股利配發，也會衡著整體營運需求、資本適足，再做最後股利額度的規畫。

至於對大陸曝險，高麗雪指出，在前年開始就對中國市場相對保守，也持續降低大陸曝險，目前不動產相關產業的曝險約有129億元，大陸曝險淨值比低於60%。

中信金控今日召開第3季法說會，對於匯率對中信金旗下台灣人壽營運的影響,中信金在法說會前記者會上指出,以目前外價準備金的水...

