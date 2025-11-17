中信金總座：台幣中長線看升 升值情況看六個變數

中信金今日舉行第3季法說會，對於台美上周五同步發布聯合匯率聲明，中信金總經理高麗雪在法說會前記者會上指出，依照先前簽署的前5個國家的經驗，台幣不會馬上出現劇烈波動，但中長期仍看升，年底前的匯價估計仍會在30元之內。

高麗雪表示，台灣是第六個和美國簽署聯合聲明的國家，前五國為日本、南韓、瑞士、泰國、馬來西亞，但先前簽署的其他5個國家在簽署之後，匯率也並未出現很大的波動。她分析，台幣中長線仍是看升，會花多久的時間升值則不一定，要看出口訂單、利率差異，經常帳、金融帳這四大變數的表現，此外，短期匯率表現亦和外資、ETF（指數型股票基金）的進出有關。

高麗雪也對中信銀海外業務的獲利指出，今年前三季中信銀的海外獲利有146億元，占全體銀行獲利比重約34%。高麗雪也盤點中信銀最新的海外布點計畫指出，目前已獲金管會核准，並已獲當地主管機關同意的海外據點，包括越南的海防辦事處、平陽辦事處，預計11月底、12月初開業，另外，印度的金融中心分行，美國洛杉磯分行，德州辦事處，雪梨分行都已向當地主管機關送審，希望明年第1季能順利開業。

對於中信金未來的併購計畫，高麗雪指出，仍以獲利占比銀行7成，非銀行3成來規畫，希望能以滿足金融客戶在各方面的金融需求為主，包括未來透過併購，找到更多沒有服務到的金融客戶。高麗雪也透露，不僅是銀行產品提供，包括保險、證券、投信等領域的金融服務若透過併購可更完整提供客戶，也會是理想的併購案，中信金會以上述原則來評估市場上的併購對象。

對於海外獲利占比總獲利34%，高麗雪表示，除了獲利超過三分之一，其中，大中華東南亞各占比獲利35%，日本占比18%、北美占比12%，今年前九月成長較大的為東南亞與日本為主的東北亞據點。

此外，包括日本福岡出張所，印尼子行將在印尼第四大城市設置三寶龍分行，預計年底前開業，另外有設點規畫的還有柬埔寨與印度孟買，高麗雪進而指出，中信銀的海外布局，東南亞，美國、日本將是三大擴點重心。