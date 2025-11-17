HOYA BIT推普發一萬「放大術」挑戰資產極限 狂撒千萬全家Fa點

普發現金一萬元今正式開放ATM提領！台灣加密貨幣交易所HOYA BIT啟動「加倍奉還！普發一萬放大術」活動，只要單筆入金達 10,000元新台幣即可獲得全家Fa點7,000點，讓用戶享有超額紅利！此外，加密貨幣之王「比特幣」、「以太幣」今年價格屢創歷史新高，目前正值回調之際，HOYA BIT觀察到不少新手投資人利用普發一萬元作為第一筆投資基金，等同在低點策略性入手虛擬資產！

為協助台灣投資人輕鬆接軌國際市場，HOYA BIT打造普發一萬放大燈，如百寶袋般的豐富獎勵幫助民眾開啟第一筆投資，同時讓口袋塞滿滿！現在完成指定任務天天享全家Fa點回饋，更有機會把比特幣、iPhone 17 Pro Max等超級好禮帶回家，將布局虛擬資產完美融入生活消費場景！

HOYA BIT推出「加倍奉還！普發一萬放大術」活動，自即日起至2025年11月23日23:59止，全體用戶皆可參加。本次活動共有三大任務，完成即可獲得全家 Fa 點或抽獎資格。

在任務一中，用戶於活動期間內單筆入金滿10,000元新台幣即可獲得全家Fa點7,000點，限量1,000份，採先到先得，每位用戶限領一次；任務二提供每日交易任務，用戶當日累積交易量達指定門檻即可獲得點數，並以最高門檻為準、每日限領一次。達成「門檻 A」—每日累積交易滿3,000元，可獲得全家Fa點3,000點（限量 1,000 份）；達成「門檻 B」—每日累積交易滿 20,000 元，可獲得全家 Fa 點 7,000 點（限量 4,000 份）。

最後，完成任務三、任一筆交易滿3,000元即自動取得抽獎資格。獎項包含：

SSR 超超特獎（1 名）：HOYA BIT 品牌色「宇宙橙色」iPhone 17 Pro Max 512GB

SR 超特獎（3 名）：價值約 1,000 元之比特幣

R 特獎（10 名）：價值約 300 元之比特幣

N 普獎（15 名）：價值約 100 元之比特幣

比特幣（BTC）與以太幣（ETH）紛紛在今年創下 126,198、4,953 美元的歷史新高價，成長速度與傳統投資標的拉開世代級差距。若十年前將普發金 10,000 元進行投資對比，在不考慮通膨等因素下，被視為穩健高成長的美股大盤 S&P 500 在十年間實現 230% 漲幅 ，使本金價值成長至約 33,000 元；但若將相同資金投入比特幣，其價值暴增至約 280 萬元，漲幅約 280 倍 ；而被譽為「數位石油」的以太幣，更使這筆資產暴增至近 4,329 萬元，漲幅高達約 4,320 倍 ！更關鍵的是，隨著華爾街金融巨頭貝萊德、富達等機構不斷加速對虛擬資產的布局與接受度，虛擬資產已被視為下一代金融體系的核心儲備與數位黃金。

近期正值價格回調，HOYA BIT 觀察到不少民眾把握黃金時刻，利用普發現金一萬元建立核心持倉。至於觀望中的新手該如何布局加密貨幣？HOYA BIT 觀察平台第3季數據顯示，交易量最高的前五大幣種分別為以太幣（ETH）、美元穩定幣 USDT、比特幣（BTC）、Solana（SOL） 及馬斯克最愛的狗狗幣（DOGE），這些幣種皆為經過市場驗證、流通性高的全球市值領先資產，適合新手入門，鼓勵民眾將普發一萬現金作為第一筆投資基金，一起將現金變成數位黃金，挑戰將資產價值放大的可能性！