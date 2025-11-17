普發一萬起跑！台新全台逾4300台ATM就近領 天天加碼抽大獎

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

政府普發新台幣一萬元政策正式上路，為協助民眾安心、便捷領取款項，台新銀行全面提升系統及服務能量，全台逾4,300台ATM提前完成測試與現金補充，並貼上「全民+1 政府相挺」識別貼紙，方便民眾快速辨識，安心操作。

台新銀行表示，民眾僅需持任一家銀行金融卡，輸入身分證字號（或居留證號）與健保卡號，即可依ATM畫面指示完成領取1萬元現金。考量早晨通勤族、接送小孩的家長、下課返家的學生及陪同長輩前往提領的家屬需求，台新ATM系統於尖峰時段加強現金調度機制，確保領取過程順暢。

延續過去與政府攜手普發6,000元的成功經驗，台新銀行資深副總經理黃天麟也表示，此次台新以更完善的系統與周全服務，協助政府落實普惠政策，讓全民都能安全領錢、開心受惠，成為民眾最值得信賴的金融智慧好夥伴。

為響應政府政策、回饋用戶，台新銀行自11月17日至12月14日推出「天天加碼抽大獎」活動。凡於台新ATM完成普發1萬元現金領取，即可參加抽獎，總獎項超過5,000份，人人皆有機會額外獲得台新Point最高10,000點回饋(11月17日至11月23日，每天抽五名，共35名)，另外同時可領取包括全家、OK超商專屬優惠券；另選擇線上入帳方式者，完成指定任務也可參與台新Point 10,000點抽獎活動。台新銀行邀請民眾不論透過網路登記或ATM提領，都不要錯過專屬的加碼好禮。

即日起至11月30日，新戶成功開立Richart帳戶，於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」並首次登入Richart App，即可獲得Richart行動電源；於2026年1月5日前完成開戶者亦可享優利子帳戶新台幣10萬元(含)以內3.5%優惠年利率。完成開戶後，民眾可選擇透過ATM提領或台新帳戶(含Richart帳戶)登記入帳，並可參加抽獎活動，同樣有機會獲得最高台新Point 10,000點獎勵。

台新銀行貼心提醒民眾，可依自身需求妥善運用普發款項。若欲啟動資產累積，可透過台新網路／行動銀行進行基金定期定額投資，最低1,000元起，即可逐步累積財富；偏好穩健利息收入者，亦能選擇台新短期外幣優利定存方案，兼顧彈性與收益。此外，喜愛科技產品的消費者可利用台新信用卡於Richart Life APP進入Richart Mart購買iPhone 17，享最高24期分期零利率(至11月30日止)，輕鬆購物同時兼顧理財效益，讓一萬元用得更有價值。

