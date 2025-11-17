快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

兆豐金與高檢署合作簽署「可疑交易分析意向書」 共建防詐守護圈

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐金控與臺灣高等檢察署共建防詐守護圈，17日由法務部部長鄭銘謙（中）蒞臨見證兆豐金控董事長董瑞斌（左一）與高檢署檢察長張斗輝（右一）簽署「可疑交易分析機制」合作意向書。圖／兆豐金提供
兆豐金控與臺灣高等檢察署共建防詐守護圈，17日由法務部部長鄭銘謙（中）蒞臨見證兆豐金控董事長董瑞斌（左一）與高檢署檢察長張斗輝（右一）簽署「可疑交易分析機制」合作意向書。圖／兆豐金提供

為強化金融犯罪防制與跨領域聯防合作，兆豐金（2886）17日與臺灣高等檢察署正式簽署「可疑交易分析意向書」合作備忘錄（MOU），這份MOU串聯旗下兆豐銀行、兆豐證券、兆豐票券、兆豐產險及兆豐投信等五大子公司，攜手司法機關共築全面金融安全防線，展現集團跨金融業態的整合力量。

簽署活動由兆豐金控董事長董瑞斌與高檢署檢察長張斗輝代表雙方簽署，並有法務部部長鄭銘謙、金融監督管理委員會副局長王允中等多位重量級官員共同蒞臨見證。

兆豐金控表示，此MOU強化檢察機關與金控集團間的資訊共享與風險通報機制，涵蓋高風險帳戶預警、異常交易監控及跨機構聯防整合，透過人工智慧與大數據分析技術加速詐欺偵查及處理效率，可望有效防範金融詐欺與洗錢風險，提升集團整體防詐能力。

兆豐金控最大股東財政部及主管監理機關金管會亦同表贊同態度，財政部長期支持金控穩健發展，金管會則推動包括AI科技在內的數位風控及合規政策，協助創造安全透明的金融生態，雙方的支持與指導為本次跨界合作奠定堅實基礎。

兆豐金控視防詐為己任，近年來成功攔阻多起詐騙案件，彰顯集團防詐實力，未來也將持續推動全方位客戶教育、強化內控科技與數據監測、加深與司法單位合作，形成智慧防詐生態鏈，守護客戶資產安全，共創更信賴的金融環境。兆豐金控更承諾，將持續深化與檢察署及各主管機關的合作，融合科技與專業，打造嶄新金融安全防線，以智慧與決心守護全民財產安全。

兆豐金控 MOU 金管會 財政部 詐欺
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中油三接案頻被檢舉涉弊 中油董座：一個月內完成調查

中油三接浮報工程款爭議 法務部：支持檢察官依法徹查

普發1萬今開放ATM領現 竹南警方加強巡邏及防詐

顏正國「遺作」台中展出 鋼鐵爸親曝他病中提筆...歷時2月才寫完

相關新聞

台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

台灣中央銀行與美國財政部發表了台美匯率聯合聲明，引發新台幣17日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷17日於「讓健康有力...

中信金：台幣匯率升值在2元之內 不會影響台壽獲利

中信金控今日召開第3季法說會，對於匯率對中信金旗下台灣人壽營運的影響，中信金在法說會前記者會上指出，以目前外價準備金的水...

專家：穩定幣短期可舒緩美債壓力 長期無法解決問題

國際政經局勢動盪之下，美元及美債的市場地位受到挑戰，外界解讀，美國總統川普力推穩定幣，鞏固美債地位是考量之一。不過專家認...

中信金總座：台幣中長線看升 升值情況看六個變數

中信金今日舉行第3季法說會，對於台美上周五同步發布聯合匯率聲明，中信金總經理高麗雪在法說會前記者會上指出，依照先前簽署的...

HOYA BIT推普發一萬「放大術」挑戰資產極限 狂撒千萬全家Fa點

普發現金一萬元今正式開放ATM提領！台灣加密貨幣交易所HOYA BIT啟動「加倍奉還！普發一萬放大術」活動，只要單筆入金...

兆豐金與高檢署合作簽署「可疑交易分析意向書」 共建防詐守護圈

為強化金融犯罪防制與跨領域聯防合作，兆豐金（2886）17日與臺灣高等檢察署正式簽署「可疑交易分析意向書」合作備忘錄（M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。