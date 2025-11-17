兆豐金與高檢署合作簽署「可疑交易分析意向書」 共建防詐守護圈

為強化金融犯罪防制與跨領域聯防合作，兆豐金（2886）17日與臺灣高等檢察署正式簽署「可疑交易分析意向書」合作備忘錄（MOU），這份MOU串聯旗下兆豐銀行、兆豐證券、兆豐票券、兆豐產險及兆豐投信等五大子公司，攜手司法機關共築全面金融安全防線，展現集團跨金融業態的整合力量。

簽署活動由兆豐金控董事長董瑞斌與高檢署檢察長張斗輝代表雙方簽署，並有法務部部長鄭銘謙、金融監督管理委員會副局長王允中等多位重量級官員共同蒞臨見證。

兆豐金控表示，此MOU強化檢察機關與金控集團間的資訊共享與風險通報機制，涵蓋高風險帳戶預警、異常交易監控及跨機構聯防整合，透過人工智慧與大數據分析技術加速詐欺偵查及處理效率，可望有效防範金融詐欺與洗錢風險，提升集團整體防詐能力。

兆豐金控最大股東財政部及主管監理機關金管會亦同表贊同態度，財政部長期支持金控穩健發展，金管會則推動包括AI科技在內的數位風控及合規政策，協助創造安全透明的金融生態，雙方的支持與指導為本次跨界合作奠定堅實基礎。

兆豐金控視防詐為己任，近年來成功攔阻多起詐騙案件，彰顯集團防詐實力，未來也將持續推動全方位客戶教育、強化內控科技與數據監測、加深與司法單位合作，形成智慧防詐生態鏈，守護客戶資產安全，共創更信賴的金融環境。兆豐金控更承諾，將持續深化與檢察署及各主管機關的合作，融合科技與專業，打造嶄新金融安全防線，以智慧與決心守護全民財產安全。