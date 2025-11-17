曾因台幣升值遭列負向評等觀察名單 惠譽將五大壽險全數移出名單

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國際信評機構惠譽今日確認國泰、富邦、凱基、南山、台灣等五家壽險公司評等；並移出負向評等觀察名單。前述五家壽險公司評等曾於5月15日被列入負向評等觀察名單，現全部移出該名單，主因惠譽對匯率的基本情境假設預測下，認為該公司的收益與資本狀況將持續支撐其評等。

惠譽國際信用評等公司已確認國泰人壽的保險公司財務實力（IFS）評等為A（強勁）、長期發行人違約評等為A-。展望稳定。惠譽同時確認國泰人壽之全資境外特定目的境外籌資事業（SPV）Cathaylife Singapore Pte. Ltd.所發行的美元具到期日次順位資本公司債評等為BBB+。本次解除負向評等觀察狀態並同時確認評等，反映根據惠譽對匯率的基本情境假設預測下，認為該公司的收益與資本狀況將持續支撐其評等。

惠譽確認富邦人壽的保險公司財務實力（IFS）評等為A（強勁），國內IFS評等為AA+（twn），長期發行人違約評等為A-，國內長期評等為AA（twn）; 展望穩定。將富邦人壽的評等移出負向評等觀察名單並確認評等是基於，惠譽認爲新台幣兌美元匯率基準情境預測下，該公司的獲利和資本狀況仍能支撐當前的評等水平。

惠譽確認凱基人壽A（強勁）級的保險公司財務實力（IFS）評等、AA+(twn)級的國內IFS評等、A-的長期發行人違約評等及AA(twn)的國內長期評等，展望穩定。同時確認凱基人壽的新台幣次順位債券的評等為AA-(twn)。將凱基人壽的評等移出負向評等觀察名單並確認評等是基於，惠譽認爲，新台幣兌美元匯率基準情景預測下，該公司的獲利和資本狀況仍能支撐當前的評等水平。

惠譽確認南山人壽A-（強勁）的保險公司財務實力（IFS）評等，AA（twn）的國內IFS評等，BBB+的長期發行人違約評等和AA-（twn）的國內長期評等，展望穩定。惠譽還確認南山人壽的新台幣次順位債券的評等為A+（twn）。同時確認Nanshan Life Pte. Ltd.發行的美元資本次順位固定期限債券的評等為 BBB。 Nanshan Life Pte. Ltd.為南山人壽全資擁有的特定目的境外籌資事業 （SPV）。

惠譽評等已確認台灣人壽保之保險公司財務實力 （IFS） 評等為BBB+（良好）級以及國內 IFS 評等為AA-（twn）級。惠譽同時確認該公司的長期發行人違約評等為BBB級，國內長期評等為A+（twn）級；評等展望穩定。同時確認該公司發行的新台幣次順位債券的評等為A(twn)。

惠譽 新台幣 凱基人壽 國泰人壽 富邦人壽 南山人壽 台灣人壽
