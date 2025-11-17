聯邦銀行攜手萊爾富深化零售金融布局 筆筆5%回饋延長至2026年

聯邦銀行持續深耕零售金融版圖，積極推動「金融×零售」整合策略，攜手萊爾富便利商店打造多元生活金融生態圈。為回饋廣大消費者支持，聯邦銀行宣布延長「萊爾富刷聯邦信用卡／金融卡筆筆現折5%」活動至2026年，藉此鞏固卡友忠誠度並提升卡片使用頻率。

5%現折活動適用於國內各萊爾富實體門市，凡以聯邦銀行信用卡、金融卡、行動支付、HiPay／iPASS MONEY APP綁定信用卡支付，皆可享有筆筆5%現折優惠，不限金額、不限筆數，且現折無上限。

聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容表示，活動推出以來深受消費者好評，不僅有效帶動門市交易量成長，也提升了聯邦銀行在支付市場的滲透率與競爭力。透過整合自有通路與會員資料，銀行得以進一步掌握消費行為數據，強化精準行銷與客群經營，展現零售金融的長期發展潛力。

此外，聯邦與萊爾富自2025年10月共同推出的「聯邦翻翻樂」活動，讓卡友在刷卡結帳後，可以透過商店結帳螢幕參與互動翻牌遊戲，隨機獲得商品兌換券。此活動結合遊戲化體驗與即時回饋，不僅創造話題性，也提升卡友回店率，顯示雙方在行銷創新上的靈活應用能力。

聯邦銀行表示，與萊爾富的合作不僅展現金融與零售結合的潛力，也象徵銀行服務從「交易」走向「生活」。未來雙方將持續深化合作，結合金融科技、數位支付與會員經濟，推出更多貼近消費者日常的創新方案，為全民打造便利與驚喜兼具的金融生活體驗。