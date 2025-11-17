台壽保葉柏宏：新台幣變動在2元以內 不會對台壽損益產生影響

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金。圖／聯合報系資料照
中信金（2891）今舉行法說會，台壽保資深副總經理葉栢宏也指出，葉柏宏表示，「台幣變動在2元以內都不會對台壽損益產生影響。」此係依據9月底數據分析。另外，葉柏宏預期今年壽險避險成本大概1.5%。

葉栢宏指出，9月底的外匯價格變動準備金(外價金)餘額為176億台幣，採外價金新制後，匯率變動造成損益數會從外價金吸收，後續會依據市場變動調整避險比重。

葉柏宏表示，我們會觀察市場趨勢，持續調整相關的避險比例調整，若避險工作成本維持在約3%以下，將提升避險比例。以現有外匯價格變動準備金水準176億台幣估算，外匯變動在2元以內不影響損益。

台幣 外匯 台壽保 匯價 中信金
