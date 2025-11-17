台壽保葉柏宏：新台幣變動在2元以內 不會對台壽損益產生影響
中信金（2891）今舉行法說會，台壽保資深副總經理葉栢宏也指出，葉柏宏表示，「台幣變動在2元以內都不會對台壽損益產生影響。」此係依據9月底數據分析。另外，葉柏宏預期今年壽險避險成本大概1.5%。
葉栢宏指出，9月底的外匯價格變動準備金(外價金)餘額為176億台幣，採外價金新制後，匯率變動造成損益數會從外價金吸收，後續會依據市場變動調整避險比重。
葉柏宏表示，我們會觀察市場趨勢，持續調整相關的避險比例調整，若避險工作成本維持在約3%以下，將提升避險比例。以現有外匯價格變動準備金水準176億台幣估算，外匯變動在2元以內不影響損益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言