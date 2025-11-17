國壽推點數回饋強化外溢保單 目標五年保戶從80萬倍增至200萬

《2025國泰人壽保戶健康年報》顯示，每天健走達7,500步的保戶住院發生率減少25％，為鼓勵保戶積極促進健康，避免首期達標折減保費後，續期就陷入「沈默效應」，國壽透過點數回饋積極衝刺外溢保單，國壽資深副總吳俊宏表示，外溢保單的保戶目標是從目前的80萬人於五年內提高到200萬人。

吳俊宏說明，針對外溢保單保戶從現有80萬人目標於五年內提升至200萬人，重點在建構服務體系，利用小樹點回饋機制鼓勵保戶多元健康行為，包括飲食、運動、睡眠、心理諮商及失智檢測等，不僅限於單一健康指標。

針對外溢保單客群，國壽資深副總吳俊宏指出，去年國壽宣布健康險全外溢後，已有43張保單全外溢，另美元綜合險4張、投資型壽險5張置入外溢機制，共52張保單有外溢機制。外溢保單透過Fitback健康吧APP提供達標任務，女性保戶約占6成、男性約4成，年齡層方面，40至49歲占25%％為最高，30到39歲占23％居次，從達標率來看，40到59歲的達標率最高，顯示中高齡族群對健康更為重視。

對於超高齡社會的未來，吳俊宏分析，少子化及單身化使資金偏向自用，國人平均不健康餘命達7.72年，政府也希望降低不健康餘命。外溢保單在促進健康、改善老年生活品質上具潛力，尤其針對高資產客戶的資產傳承與理財需求。

至於樂齡保單承保年齡隨人口健康狀況逐步提高，目前主要針對老年人口醫療需求，考量平均餘命及保費負擔做調整，但若調整過高，保戶需繳保費也會跟著提升，因此會再評估是否有調高到100歲的必要。

國壽執行副總林昭廷則表示，健康險的財務貢獻可支持接軌國際會計制度，每次貢獻CSM超過6成，但這麼做不是為了財務目標而存在，而是希望透過國壽的努力，引導客戶朝健康生活邁進，尤其在高齡社會中更具意義。