國壽推點數回饋強化外溢保單 目標五年保戶從80萬倍增至200萬

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

《2025國泰人壽保戶健康年報》顯示，每天健走達7,500步的保戶住院發生率減少25％，為鼓勵保戶積極促進健康，避免首期達標折減保費後，續期就陷入「沈默效應」，國壽透過點數回饋積極衝刺外溢保單，國壽資深副總吳俊宏表示，外溢保單的保戶目標是從目前的80萬人於五年內提高到200萬人。

吳俊宏說明，針對外溢保單保戶從現有80萬人目標於五年內提升至200萬人，重點在建構服務體系，利用小樹點回饋機制鼓勵保戶多元健康行為，包括飲食、運動、睡眠、心理諮商及失智檢測等，不僅限於單一健康指標。

針對外溢保單客群，國壽資深副總吳俊宏指出，去年國壽宣布健康險全外溢後，已有43張保單全外溢，另美元綜合險4張、投資型壽險5張置入外溢機制，共52張保單有外溢機制。外溢保單透過Fitback健康吧APP提供達標任務，女性保戶約占6成、男性約4成，年齡層方面，40至49歲占25%％為最高，30到39歲占23％居次，從達標率來看，40到59歲的達標率最高，顯示中高齡族群對健康更為重視。

對於超高齡社會的未來，吳俊宏分析，少子化及單身化使資金偏向自用，國人平均不健康餘命達7.72年，政府也希望降低不健康餘命。外溢保單在促進健康、改善老年生活品質上具潛力，尤其針對高資產客戶的資產傳承與理財需求。

至於樂齡保單承保年齡隨人口健康狀況逐步提高，目前主要針對老年人口醫療需求，考量平均餘命及保費負擔做調整，但若調整過高，保戶需繳保費也會跟著提升，因此會再評估是否有調高到100歲的必要。

國壽執行副總林昭廷則表示，健康險的財務貢獻可支持接軌國際會計制度，每次貢獻CSM超過6成，但這麼做不是為了財務目標而存在，而是希望透過國壽的努力，引導客戶朝健康生活邁進，尤其在高齡社會中更具意義。

保單 國壽 國泰人壽
相關新聞

台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

台灣中央銀行與美國財政部發表了台美匯率聯合聲明，引發新台幣17日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷17日於「讓健康有力...

台壽保葉柏宏：新台幣變動在2元以內 不會對台壽損益產生影響

中信金（2891）今舉行法說會，台壽保資深副總經理葉栢宏也指出，葉柏宏表示，「台幣變動在2元以內都不會對台壽損益產生影響...

創新板吉祥物登場 林修銘：3箭打造獨角獸孵育基地

配合金管會亞洲創新籌資平台推動計畫，希望打造台灣成為亞洲那斯達克，台灣證券交易所力推創新板（tib），今天推出IP吉祥物...

台灣創新板獨角獸tibit登場 承載三重堅定的戰略意圖

臺灣證券交易所17日在象徵「一起」的11月17日，正式揭曉台灣創新板（tib）的靈魂角色——tibit。證交所林修銘董事...

國壽宣布「健康險全外溢+全發小樹點」 持續投資保戶健康破2億

為落實「讓健康有力於你」長期經營健康的承諾，國泰人壽自2024年啟動「健康新組織、健康全外溢、健康點數GO、國泰健康家」...

深化農業保險教育 富邦產險前進三星農會宣導梨保險與防制詐騙

農糧署東區分署及宜蘭縣政府於11月14日舉辦「梨保險宣導說明會」，富邦產險偕同參與宣導梨保險商品及農民常見的詐騙樣態，以...

