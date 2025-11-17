國壽參與打造點數生態圈 2026年7月起外溢保單全發小樹點回饋

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國泰人壽總經理劉上旗17日於「讓健康有力於你」記者會中宣布，國壽除了將健康險全面成為全外溢保單之外，2026年起更將外溢回饋方式由保費折減全面升級為「全發小樹點回饋」，與集團共同打造點數生態圈。

劉上旗指出，保單作為金融商品中時間最長的產品，應從傳統事後補償延伸至事前預防，讓保戶更健康。三年前國壽推出的「Fitback健康吧」平台雖然提供健康管理工具，但使用率仍有限，今年國壽將健康險全面改為全外溢保單，並於明年7月將外溢保單的保費折減改為建立點數經濟機制，透過高頻發放小樹點促進保戶健康行為，點數可讓保戶自由兌換，形成健康生態圈。

劉上旗說，雖然發點數成本增加，團隊統計一年保費折減約1億元，預估轉換為全發點數會提升到1.5億元，促動平台獎勵或提供廠商服務又需要5,000萬元，若未來促進國人健康逐漸形成正向循環，成本可能上看2～3億元，但整體而言仍達到促進健康的目的是最重要的。

國泰金控（2882）資深副總孫至德表示，集團長期經營點數制度，並將小樹點定位為集團通用。目前小樹點在發點量名列市場前三，透過國泰優惠APP及小樹購平台，用戶可兌換票券、商品、體驗服務等。

以近三年來看，小樹點的發點量每年成長約20％，預計增加外溢保單後，每年可再增發1億點數，兌換品項最多為票券，其他如咖啡咖啡、茶葉蛋也很受歡迎，還有速食餐和冰淇淋等兌換，這也合理，「因為鞏固健康也是需要樂趣」。未來還將加入更多健康相關產品及服務，鼓勵保戶累積點數。

保單 國泰人壽 國壽 保費
