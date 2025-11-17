快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

匯率波動加劇、降息循環啟動 避險債券 ETF 成市場亮點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期外匯市場波動加劇，美元轉弱與亞洲資金流向影響，引發市場對海外資產匯率風險的高度關注。在匯率劇烈震盪之際，投資海外債券最擔心匯損侵蝕收益。建議投資人布局海外市場時，可選擇搭配匯率避險策略或選擇具備動態調整能力的產品，以降低匯率波動帶來的干擾。

富邦投信表示，具備主動調整利率與匯率機制的主動富邦動態入息ETF（00982D），經理人透過美債多空指標，依市場利率環境動態調整債券存續期間，同時運用匯率避險工具，如換匯、遠期外匯交易等視市場行情進行匯率避險策略。

主動富邦動態入息ETF經理人黃詩紋指出，在美國聯準會降息循環啟動、全球資金環境轉向寬鬆之際，美元強勢格局本就逐步放緩，這樣的背景反而有利於投資等級債、全球公債等收益型資產，因為降息環境下債券價格具支撐，而匯率波動的干擾在適度避險後可控。

美國經濟成長趨緩下聯準會可望連續降息，將有利公債殖利率持續收斂並造就債市資本利得表現，此時投資級債對市場殖利率變動敏感度高，且企業因財報獲利成長佳、負債比處於健全水位，相對不受景氣趨緩影響而獲資金追捧、供不應求。

黃詩紋表示，就價值面分析，即便當前各評級企業債利差均值已來到歷史低位，但投資級債殖利率水準仍在長期中位數之上、因此仍可偏多看待。當前市場同時面臨利率轉折與匯率波動，能動態調整、及具避險機制的產品有望成為市場關注焦點。

外匯市場 匯率
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股開高 盤中最高一度上漲326點至27,723點 台積電盤中最高上漲30元

美經濟前景陷「數據迷霧」 Fed 下月降息機率變低了

川普砸25億元 大舉買債

壽險業前三季 四家虧損 21家共賺逾千億元

相關新聞

市場越恐慌價值越清晰！巴菲特教我的三個篩選法則

我常觀察到一個現象：愈是經驗豐富的投資人，愈容易在市場狂熱時被捲入。他們手上有資金、有資訊，也懂得判斷財報，但仍然會在某些時刻陷入焦慮。因為市場每天都在製造故事——AI、綠能、生技、半導體……每一個題

華邦電收漲逾9%逼近漲停、南亞科大漲5% 記憶體族群收盤漲勢勝大盤

台股17日在權值股帶動下開高震盪走揚，加權指數一度大漲逾300點、最高來到27,723點，盤中回到27,500點附近震盪...

台股開高走低收27,447點、小漲49點 台積電上漲15元收1,445元

台股17日開高走低，表現略為疲弱，指數終場收在27,447點，小漲49點，漲幅0.18%，成交量5,234億元，挑戰五日...

「最強兒子」南亞科不到3個月漲兩倍 台塑四寶開心慶祝

市場看旺記憶體景氣，南亞科（2408）17日盤中一度大漲逾8%，也帶旺台塑四寶南亞（1303）、台塑（1301）、台化（...

傳產領頭羊！南亞衝刺60元領台塑四寶走強 油價彈升助燃台塑化

台股17日在台積電（2330）與信驊（5274）雙王帶動下強勢反彈，傳產股則以台塑（1301）四寶最為亮眼。南亞（130...

台股開高 盤中最高一度上漲326點至27,723點 台積電盤中最高上漲30元

美股四大指數跌多漲少，不過跌幅不重。台股17日開高，盤中最高一度上漲326點至27,723點，台積電盤中最高上漲30元至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。