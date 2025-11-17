匯率波動加劇、降息循環啟動 避險債券 ETF 成市場亮點

近期外匯市場波動加劇，美元轉弱與亞洲資金流向影響，引發市場對海外資產匯率風險的高度關注。在匯率劇烈震盪之際，投資海外債券最擔心匯損侵蝕收益。建議投資人布局海外市場時，可選擇搭配匯率避險策略或選擇具備動態調整能力的產品，以降低匯率波動帶來的干擾。

富邦投信表示，具備主動調整利率與匯率機制的主動富邦動態入息ETF（00982D），經理人透過美債多空指標，依市場利率環境動態調整債券存續期間，同時運用匯率避險工具，如換匯、遠期外匯交易等視市場行情進行匯率避險策略。

主動富邦動態入息ETF經理人黃詩紋指出，在美國聯準會降息循環啟動、全球資金環境轉向寬鬆之際，美元強勢格局本就逐步放緩，這樣的背景反而有利於投資等級債、全球公債等收益型資產，因為降息環境下債券價格具支撐，而匯率波動的干擾在適度避險後可控。

美國經濟成長趨緩下聯準會可望連續降息，將有利公債殖利率持續收斂並造就債市資本利得表現，此時投資級債對市場殖利率變動敏感度高，且企業因財報獲利成長佳、負債比處於健全水位，相對不受景氣趨緩影響而獲資金追捧、供不應求。

黃詩紋表示，就價值面分析，即便當前各評級企業債利差均值已來到歷史低位，但投資級債殖利率水準仍在長期中位數之上、因此仍可偏多看待。當前市場同時面臨利率轉折與匯率波動，能動態調整、及具避險機制的產品有望成為市場關注焦點。