台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

台灣中央銀行與美國財政部發表了台美匯率聯合聲明，引發新台幣17日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷17日於「讓健康有力於你」記者會後受訪表示，這類聲明在國際間不是特殊情況，對於壽險業來說，因為目前有適用外匯價格變動準備金新制，即使新台幣升值也不會有太大衝擊，「升值到28元也沒問題」。

林昭廷表示，針對台美匯率聯合聲明，國際上並非特殊案例，9月已有日本、韓國、瑞士發布類似聲明，10月馬來西亞、泰國也有相同動作，內容幾乎一樣，沒有特別意義，也與市場揣測央行不能讓台幣升值太多並無關係。

有關匯率波動對於壽險業的影響，林昭廷說，因為目前壽險業有外匯準備金新制，外匯準備金餘額水位高，即使台幣升值，也不會對公司造成重大衝擊。至於壽險公會討論四種匯率會計處理方式，無論採用哪一種，新制下只要外匯準備金足以吸收波動，就不會影響損益，因此不會出現「台幣升值導致損益惡化」的情況。

林昭廷也說，會計處理方式最終還是由主管機關評估定案，以壽險公會的角度當然希望越快實施越好，只要能做的話，時間拉長來看，長期做就能進一步強化資本結構，並改善過去壽險業的結構性問題。

林昭廷指出，外界應理解台灣壽險業的特殊結構，台灣壽險資產規模與外匯曝險在全球獨一無二，壽險業避險的目的是為了平抑帳面價值波動，但壽險資產往往持有20年以上，期間並未真正產生實際匯兌損益，僅帳面匯率會隨市場變動，才需要透過衍生性商品避險。然而，以傳統NDF（無本金交割遠期）避險成本昂貴，壽險業因此多年來以累積外匯準備金方式作為「自我保險」。

林昭廷提到，2012年推動外匯準備金制度就是為了降低避險成本，而實際成果也被證明成功。若能持續累積數千億外匯準備金，未來台幣升值的帳面波動即可完全吸收，升值到28元也沒問題，對於明年金控公布獲利是否受到匯率評價影響損益，他回應「不受影響」。

林昭廷強調，目前全體壽險業在5月過後陸續採用外匯準備金新制、增提準備金後，整體量能已經顯著提升，且年底還會再增提30％，整體新台幣升值風險均在可控範圍。