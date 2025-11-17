深化農業保險教育 富邦產險前進三星農會宣導梨保險與防制詐騙

農糧署東區分署及宜蘭縣政府於11月14日舉辦「梨保險宣導說明會」，富邦產險偕同參與宣導梨保險商品及農民常見的詐騙樣態，以協助農民了解農業保險的重要性與理賠權益，同時加強農民防詐意識。

富邦產險法遵長李慧玲表示，感謝農糧署及宜蘭縣政府等單位對農業保險推動的支持，期望透過宣導，讓更多農民了解如何善用保險保障、識別詐騙陷阱。會中富邦產險針對梨保險商品的承保範圍、理賠條件及申請注意事項與常見疑問逐一說明，幫助農民清楚瞭解保障範圍及理賠流程，降低因資訊落差而可能產生的理賠爭議。此外，也以實際案例解析農業保險詐騙手法，包括冒充保險公司人員通知理賠、假借政府補助名義索取個資等，提醒農民提高警覺，若遇類似情形，應以保險公司的官方投保及理賠管道聯繫客服專人，勿隨意提供個人資料或點擊不明連結。

現場富邦產險公平待客大使也向農民介紹針對公平待客原則，富邦產險所提供的各項友善服務及關懷措施，包括樂齡台語專線、官網金融友善服務專區、臨櫃服務等，可協助客戶以簡便、安全的方式完成投保與理賠申請，落實保險普惠精神，展現富邦產險對於消費者權益的重視與承諾，實踐富邦產險全員推動公平待客，以客戶為優先的經營理念。

未來，富邦產險也將持續深化在地農業保險的合作，推動更多貼近農民需求的保險商品、服務與防詐風險宣導活動，成為農民的堅實後盾。