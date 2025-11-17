快訊

普發1萬起跑！台新銀全台逾4300台ATM就近領 「天天加碼抽大獎」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新銀行資深副總經理黃天麟（圖中）表示，台新銀行全台逾4300台ATM提前完成測試與現金補充，方便民眾領取。圖／台新銀行提供
台新銀行資深副總經理黃天麟（圖中）表示，台新銀行全台逾4300台ATM提前完成測試與現金補充，方便民眾領取。圖／台新銀行提供

政府普發新台幣1萬元政策正式上路，台新銀行全面提升系統及服務能量，全台逾4300台ATM提前完成測試與現金補充，並貼上「全民+1 政府相挺」識別貼紙，方便民眾快速辨識，安心操作。

台新銀表示，民眾僅需持任一家銀行金融卡，輸入身分證字號（或居留證號）與健保卡號，即可依ATM畫面指示完成領取1萬元現金。考量早晨通勤族、接送小孩的家長、下課返家的學生及陪同長輩前往提領的家屬需求，台新ATM系統於尖峰時段加強現金調度機制，確保領取過程順暢。

台新銀資深副總經理黃天麟也表示，此次台新以更完善的系統與周全服務，協助政府落實普惠政策，讓全民都能安全領錢、開心受惠，成為民眾最值得信賴的金融智慧好夥伴。

此外，為響應政府政策、回饋用戶，台新銀自11月17日至12月14日推出「天天加碼抽大獎」活動。凡於台新ATM完成普發1萬元現金領取，即可參加抽獎，總獎項超過5000份，人人皆有機會額外獲得台新Point最高1萬點回饋(11月17日至11月23日，每天抽五名，共35名)，另外同時可領取包括全家、OK超商專屬優惠券；另選擇線上入帳方式者，完成指定任務也可參與台新Point 1萬點抽獎活動。台新銀邀請民眾不論透過網路登記或ATM提領，都不要錯過專屬的加碼好禮。

普發1萬起跑！台新銀全台逾4300台ATM就近領 「天天加碼抽大獎」

