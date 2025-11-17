「玉山學術獎」成功大學頒獎 提升台灣關鍵競爭力

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行與成功大學管理學院於14日舉行2025「玉山學術獎」頒獎典禮，由玉山銀行副總經理洪廣益、成大管理學院院長蘇佩芳共同頒獎，獲獎教授為工業與資訊管理學系蔡青志教授，研究成果發表於管理學領域國際頂尖期刊《Operations Research》。

洪廣益表示，玉山鼓勵臺灣商管及經濟領域的頂尖研究，代表臺灣在國際學術界發光發熱，設立玉山學術獎依據管理學不同領域，頒發給在該領域Top 3頂尖期刊發表研究論文的教授，自2010年設立迄今，共頒發96座玉山學術獎。玉山與成大從2021年合作玉山學術獎，累計共4位教授獲獎；此外，近200位成功大學畢業校友，在金控各子公司、國內外各單位都有相當優秀的表現，相信在學校的努力以及玉山學術獎的帶動下，可以打造研究與教學的正向循環，提升臺灣商管領域的競爭力，為國家培育更多傑出人才。

成大管理學院院長蘇佩芳提到，當社會願意為知識的價值投注資源時，則有機會為未來開啟無限的可能。玉山學術獎展現企業對高等教育與學術的支持與肯定，為一股推動知識與創新前進的重要力量。作為綜合大學的一員，成功大學管理學院不僅重視研究與教學的卓越，更致力於跨領域與產學共創，有這份支持讓我們深感溫暖，也成為教師穩步向前、不斷探索知識疆界的力量來源。誠摯感謝玉山長期以來的投入與支持，成大管理學院將持續放眼國際，為培育頂尖人才與推動跨域知識創新努力。

成大教授蔡青志得獎論文探討排序與選擇程序(Ranking and Selection Procedures)中「首階段取樣」，傳統的首階段樣本數主要用於變異數估計(Variance Estimation)；但實際上，首階段取樣還會改變程序的淘汰判斷時點，影響錯誤選擇機率(Probability of Incorrect Selection, PICS)。老師的研究假設常態分佈情況下，推導無異域(Indifference Zone, IZ)及IZ-free程序中，PICS與首階段樣本數的精確關係，揭露現有方法因為忽略首階段樣本數的效應而過度保守，進一步設計具體的優化做法，並透過數值實驗展示優化做法的成效。

