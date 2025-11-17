快訊

普發一萬開放銀行郵局ATM領現 逾2.8萬台ATM可領

中央社／ 台北17日電
普發一萬。聯合報記者高彬原／攝影
普發一萬。聯合報記者高彬原／攝影

普發現金1萬元今天起開放ATM領現，財政部表示，民眾可在16家指定金融機構、逾2萬8000台ATM領取，民眾持提款卡到貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，就可領取新台幣1萬元，領取期限到明年4月30日止。

財政部說明，ATM領現指定金融機構包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、中華郵政公司共16家；全台提供領現的ATM共2萬8000餘台，覆蓋率超過8成。

財政部表示，今天起至明年4月30日止開放ATM領現，民眾可持全國任一金融機構及郵局提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，就可領取1萬元現金。

財政部指出，ATM領取方式簡便，民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取；若父母或監護人代領未滿13歲孩童的普發現金，代領人請持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及未滿13歲孩童的健保卡號即可完成代領。

財政部表示，ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。

ATM 普發現金 普發一萬
