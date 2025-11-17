快訊

台美聯合聲明效應、央行控盤 新台幣早盤小升一角

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台美聯合聲明效應，新台幣今開盤升值一角。圖／本報資料照片
台美聯合聲明效應，新台幣今開盤升值一角。圖／本報資料照片

台美聯合聲明上周出爐，引爆新台幣匯價波動危機，但今日新台幣早盤僅小升一角，升1.18角到31.032元，堅守31元，匯銀主管分析，央行為了消除升值氣焰，今天應該會適度控盤。

由於聲明中說明，不會利用匯率取得不公平的競爭優勢，因此市場認為新台幣有走升空間。

匯銀主管表示，上周五看到台美聯合聲明，就知道新台幣欲貶不易，加上海外ETF夜盤行情快速升值，市場預料今天新台幣至少有機會衝上30.7元，甚至更強可以來到30.5元，幾乎重演今年五月初的新台幣勁揚走勢。

不過，開盤後卻不如預期，升值走勢不強，匯銀主管認為，畢竟這次的聲明已經在台美雙方的規畫之中，時間段會留在台北時間周五晚上，某種程度也是不希望影響匯價波動，也因此，央行進場調節降低單日的升幅也是意料之中。

但長線來看，新台幣在前段時間回貶到31元後，確實有升值空間，這也才符合央行所謂新台幣不會一直往同一個方向走的說法。

