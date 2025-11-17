壽險業前三季 四家虧損 21家共賺逾千億元

21家壽險第3季財報全數出爐，四家虧損，其餘皆獲利，前三季稅後合計大賺1,133.4億元，單季獲利逾955億元。但壽險業其他綜合損益從去年底的134.04億元，到今年上半年為-4,025.23億元，而第3季受惠於全球股市大漲，其他綜合損益大幅度縮減至-705.8億元。

由於新台幣匯率4、5月出現暴力升值，強升逾10%，使得國內壽險業上半年面臨鉅額匯損，也造成獲利、淨值大幅衰退，但在金管會祭出暫行措施，加上全球股市走強，壽險業積極實現資本利得的情況下，收復第二季因台幣暴升造成的衰退。今年前三季21家壽險中，剩下四家虧損，其餘皆獲利，稅後合計大賺1,133.4億元，單季獲利逾955億元。而四家虧損壽險分別是臺銀人壽、新光人壽、宏泰人壽、元大人壽。

今年以來台幣兌美元匯率升值，台灣壽險公司持有的美元資產部位龐大，財報上出現顯著匯兌損益波動，讓滿手美債等海外資產的壽險業壓力不小，但在市況好轉後，壽險業帳上資產價值回升。壽險業上半年為拚盡全力搶救獲利，大量出售股票實現資本利得，因此儘管上半年獲利，但壽險業其他綜合損益從去年底的134.04億元，到今年上半年為-4,025.23億元，而第三季受惠於全球股市大漲，其他綜合損益大幅度縮減至-705.8億元。

壽險近年手中股債未實現全看美債臉色，但新台幣兌美元急速升值，導致上半年壽險業壓力不小，但美國聯準會10月如預期再度降息1碼，公債長率呈現震盪整理，壽險業持續也加強債券配置與資金管理。去年底壽險業在OCI下的債券與覆蓋法下的股票基金等未實現損失為2,378.8億元，在今年上半年未實現損失擴大至6,416.3億元，第三季為3,134億元，未實現損失逐漸縮減。

隨著美國政府即將結束史上最長的關門，就業市場、通膨等經濟數據將密集接連補發，市場推估這些數據將顯示美國經濟走弱，促使Fed繼續12月繼續降息，因此近日美債價格上漲。

壽險業者指出，美債不僅殖利率高、流動性佳，對壽險公司而言仍是相對具吸引力的長期資產標的。而10月美元兌台幣升值0.92%，有助壽險公司持續累積外匯價格變動準備金，後續仍將持續監控市場，動態調整避險部位。

壽險業上半年遭遇匯兌風暴，加上原先避險無論是透過無本金交割遠期外匯交易（NDF）避險策略，還是採取換匯交易（FX SWAP）都將增加成本，使得國內壽險業面臨鉅額虧損。而金管會推出暫行措施，加上第3季全球股市走強，壽險業實現股票資本利得，加上台幣回穩，都使得壽險獲利出現亮眼表現。

根據各家壽險第三季財報，前九月21家壽險中，剩下四家虧損其餘皆已獲利，整體稅後合計大賺1,133.4億元，光是第三季單季獲利逾955億元。