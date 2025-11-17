期貨模擬賽 三校大贏家

台灣期貨交易所舉辦「114年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」，吸引全台48所大專院校286支隊伍、共1,029位學生參賽。歷經初、複賽六個月激烈角逐，最終成績正式揭曉，前三名由臺灣科技大學電子工程系、世新大學財務金融學系，及銘傳大學財務金融學系奪得。

期交所表示，此次競賽各隊表現皆十分出色，優勝隊伍皆以卓越的交易策略、操作技巧與風險管理能力，展現大專學子將理論與實務結合的學習成果。

排名第四至第20名的隊伍來自世新大學、長榮大學、中原大學、中興大學、高雄科技大學、崑山科技大學、逢甲大學、銘傳大學、陽明交通大學、實踐大學等。此次競賽排名資格除考量「總獲利金額」外，同時以「夏普比率」為主要指標，期望學生在追求績效的同時，亦能培養穩健的風險管理觀念。

此外，競賽要求各隊繳交交易心得報告，多位同學在報告中表示，透過模擬交易將課堂理論與市場實務相結合，不僅深化對衍生性商品理解，也培養面對市場波動時的冷靜判斷與風險控管能力。

此次競賽開放志同道合的同學們組隊報名，各參賽隊伍在小組討論中相互交流觀點，發展出多元且創新的交易策略。

在交易標的上，參賽者除廣泛運用臺股期貨與小型臺指期貨外，也有團隊聚焦具個股期貨，或結合買權、賣權進行多元策略布局，甚至有隊伍在複賽期間因應「貿易關稅戰」相關消息，參考川普的即時發言，作為研判市場情緒與波動方向的依據。

期交所將頒發獎金以表揚表現優異隊伍及指導老師，冠軍隊伍可獲得8萬元獎金，指導教授亦將獲頒3萬元獎金，以肯定其卓越指導與努力成果。期交所另設置「好學獎」，鼓勵學生積極參與學習期貨交易，培養市場敏感度與風險意識。