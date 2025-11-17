金融三業對陸曝險探新低 降到7,876.8億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會截至2025年9月底統計，金融三業（銀行、保險與證期投信）對陸曝險正式跌破「8」字頭，降到7,876.8億元寫史上新低點，年減18.7%。（路透）
據金管會截至2025年9月底統計，金融三業（銀行、保險與證期投信）對陸曝險正式跌破「8」字頭，降到7,876.8億元寫史上新低點，年減18.7%。若依此速度下滑，最快明年可望跌往「6」字頭，一路下降。

累計前九月金融三業對陸曝險共減碼1,402億元；若拉長近一年來看，與2024年同期相比，三業對陸曝險合計大減1,815億元。其中銀行業年減1,581億元，貢獻了87%，保險業年減177億元、證期投信年減57億元，年減幅43%，減幅最劇。

進一步觀察銀行業曝險組成，以授信年減790億元最明顯，投資與拆存部位也各年縮水492億元與298億元，顯示全面收縮。

銀行局副局長張嘉魁解釋，銀行對陸曝險持續下降，是因近期大陸經濟成長趨緩、債務和房地產風險上升，導致國銀對授信、投資與拆存持審慎保守態度。據了解，台資銀行對陸企新貸案大幅減少，是授信部位劇減主因。法人說，10月中美貿易衝突出現階段性緩和，四中全會通過第15個五年經濟規劃，使陸股飆升，加上通縮壓力舒緩，工業利潤持續改善，大陸政策穩定性讓經濟新舊動能切換加速，未來須持續關注大陸經濟狀況。

金管會公布金融三業對陸曝險。銀行業方面，9月底銀行業對陸曝險7,273.7億元寫史上單月新低點，年減1,581億元或19.8%，曝險額占淨值14.8%，同寫低點。

前三大對陸曝險額是中信銀1,712億元、北富銀804億元，及台新銀616億元。曝險額占淨值比也沒有任何一家銀行超過五成。最高是中信銀占比47%。依金管會規定，曝險額以淨值為限。

保險業方面，9月底壽險對陸有價證券投資（含股票、公債、公司債等）526億元，年減177億元或25%。

金融三業對陸曝險探新低 降到7,876.8億元

