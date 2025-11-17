玉山金大秀低碳轉型成果

玉山金控（2884）連續四年實地參與COP，永續長張綸宇於重要周邊會議世界氣候高峰會（WCS）中，以「建立韌性：應對氣候挑戰的整體金融方法」發表演說，分享玉山運用金融本業深化氣候韌性、推動低碳轉型的實踐經驗，展現台灣金融業在面對氣候挑戰時的積極作為。

COP30於巴西貝倫盛大舉行，匯聚全球決策者、企業領袖及專家，共同研擬行動方案並強化資源投入，主辦國巴西呼籲以落實為核心，聚焦全民參與、森林與生物多樣性、氣候資金與能力建構、公正轉型等議題。

玉山金控永續長張綸宇分享，台灣同時面臨轉型及實體風險的雙重挑戰，在轉型面向，台灣中小企業身為世界供應鏈的重要組成，面臨國際品牌廠、大廠的轉型要求，但仍存在缺乏碳管理專業、綠色能源取得不易、轉型資源與人才受限等挑戰；在實體面向，也面臨極端氣候可能引發的潰堤與災害威脅。

身為永續金融先行者聯盟成員及淨零工作群政策指引組召集人，玉山運用地理資訊系統（GIS）打造實體風險資料庫，強化實體風險評估與管理，也協助訂定金融業的財務排放盤查、減碳目標設定及轉型授信審查等一致標準；此外，玉山連續五年發起永續倡議行動，攜手跨產業淨零專家打造永續轉型平台，近期更推出低碳轉型計畫，協助企業顧客與合作夥伴邁向永續轉型。精彩的演說受現場熱烈迴響，並由聯合國全球盟約、巴西開發銀行、桑坦德銀行、綠色金融組織、麥肯錫顧問公司的高階主管進行綜合討論。

玉山金控發布「低碳轉型計劃」，以落實2050淨零排放為核心，改變碳排總量與強度管理的思維，提早累積「轉型成熟度」較佳的優良資產；包含對標國際永續分類標準，建立一至七級的轉型成熟度分級架構，透過辨識正在轉型的部位，以協助企業步步升級取代單獨拒絕高碳排產業，從高碳邁向低碳，提供企業客製化的轉型支持。

公正轉型的核心精神是不遺漏任何人，惟有大家在各自的領域努力，整體社會才能穩步邁向2050淨零排放。展望未來，玉山會持續攜手利害關係人採取氣候減緩及調適行動，將氣候挑戰化為機會，為下一個世代創造永續價值。