南山前進COP30 為台灣發聲

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
南山人壽董事長尹崇堯（右三）親自率領永續健康長陳維新（右二）、健康守護圈轉型負責人王保勳（左三）、永續創新發展部主管林哲仰（左二）等六人與會，是此次台灣金融業出席層級最高者。 南山人壽／提供
南山人壽董事長尹崇堯（右三）親自率領永續健康長陳維新（右二）、健康守護圈轉型負責人王保勳（左三）、永續創新發展部主管林哲仰（左二）等六人與會，是此次台灣金融業出席層級最高者。 南山人壽／提供

南山人壽董事長尹崇堯親自率團，參與COP30，期盼用最高誠意與國際分享台灣保護山林及原住民生態的經驗，及傳遞南山人壽持續關心原鄉、消弭健康不平等及追求永續健康的決心與行動，強調落實COP氣候行動中「推動具韌性的健康體系」的關鍵目標，讓世界看見台灣。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）下的第30屆締約方會議（COP30），今年在巴西舉行，會議聚焦熱帶雨林及自然保育，尹崇堯親自率領永續健康長陳維新、健康守護圈轉型負責人王保勳、永續創新發展部主管林哲仰等南山人壽永續健康團隊一行六人與會，是此次台灣金融業出席層級最高者。

南山人壽身為永續健康領航者，長期關注氣候變遷議題，持續以多面向的策略與行動，協助台灣民眾減緩氣候變遷帶來的相關影響，連續三年參與COP國際盛會，繼前兩年以遠距方式與會後，今年尹崇堯則親自率團前進COP30，為台灣發聲，向國際學習。

在COP28，南山人壽首次參與即提出如何透過保險實現氣候韌性的未來，作為社會安全網的一環。南山人壽2020年成立「健康守護圈」，以異業結盟的方式，替保戶打造全健康歷程的「健康促進」及「醫療照護」延伸服務，截至2025年8月底，守護圈使用次數已超過52萬次。

在COP29，尹崇堯於會中再度強調保險業與健康及環境息息相關。而南山人壽成立超過60年，除了透過資金投、融資，倡議因應氣候變遷，更重要的是，要利用金融商品及服務，提供解決方案。

2025年南山人壽前進COP30，提出五大健康帳戶的倡議，鼓勵從個人、生活、企業、社會與環境五大面向提早儲存健康資本。同時，進一步延伸氣候與健康關聯，並強調失智議題，展現積極作為。

此次，尹崇堯親率南山人壽永續健康高階主管一行共六人，親赴貝倫參與COP30，即使轉機與飛行時間逾30小時，仍展現最高誠意積極參加國際事務，就是希望讓世界看到台灣的努力。

永續 COP30 氣候變遷
