南山人壽攜手醫療團隊關懷偏鄉健康

南山人壽董事長尹崇堯於「世界氣候高峰會」發表演說，他指出，台灣的偏鄉部落地處偏遠，面臨著健康識能不足及醫療不平等的困境，內政部統計也顯示，2023年山地原住民平均壽命71.58歲，比一般人平均壽命少了8.65歲，其中，男性山地原住民平均壽命66.96歲，比一般男性短少10歲，凸顯原住民與一般民眾間的健康不平等。身為台灣最大的獨立壽險公司，南山人壽以南山人壽慈善基金會為平台，啟動「原鄉關懷列車」的計畫，攜手原鄉在地醫療服務與健康照護團隊，將南山人壽的關懷延伸到偏鄉部落，以行動守護原鄉健康力。

尹崇堯表示，「原鄉關懷列車」的計畫，自2023年計畫啟動以來，累計協助逾6萬人次。每年前進十個原鄉部落，與合作醫院／在地衛生所合作舉辦30場次的健康促進活動，協助約2,500人次原鄉民眾參與健康檢查或義診服務，以2025年為例，期間約480位原鄉長者接受篩檢，發現其中16%疑似失智風險，後續由在地醫療照護服務團隊進一步關懷或安排做詳細檢查／治療。

同時，南山人壽亦連續12年推動「南山慈善基金醫療關懷計畫」，迄今總捐款金額累計5.5億元，協助逾4.7萬名弱勢病患就醫；自2014年迄今，累計捐贈微型保險保費超過1.2億元，協助超過58萬人次弱勢民眾享有基本保障。

尹崇堯也分享，南山人壽在全台有近300個據點、3萬多位業務人員，一旦出現重大天災時，南山人壽的天然災害關懷小組立即動員，就近提供協助災民，這些作為都展現南山人壽在落實此次會議關注偏鄉部落與在地社區（IPLC）的議題。