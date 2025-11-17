保險小百科／保單遭扣押 善用介入權

保戶若因債務無法償還而致保單受執行機關扣押，將可能面臨失去維持生活經濟安定之保險保障，金管會提醒民眾於保單遭受扣押時，可善用保單介入權，使保險契約效力延續，維繫保險保障。

6月18日總統公布施行保險法第123條之2第1項有關保單介入權規定，民眾於收到執行法院核發對保單扣押命令、受破產宣告、清算或更生裁定公告後，須先洽詢該保單承保壽險公司取得介入權相關申請文件，並通知符合資格介入權人，向該壽險公司提出行使介入權申請，公司審核資格後將提供保單之預計解約金金額，執行法院亦會提供繳款帳號等資訊予介入權人，介入權人即得依相關資訊進行繳款，再以書面通知壽險公司後，即可辦理變更為新要保人，此後債權人將無法再對該張保單聲請強制執行。

金管會提醒，當人壽或年金保險契約要保人因欠債被法院扣押保單解約金債權，除透過與債權人協商，可善用保單介入權，由介入權人代為償付相當保單解約金之金額予執行法院或債權人，行使介入權成為新要保人。