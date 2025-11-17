退休金算盤／勞保災保年金 符條件一起領

勞工職業災害保險及保護法自2022年5月1日施行，明定勞工職業災害保險被保險人或其受益人如因不同保險事故，符合災保或其他社會保險年金給付條件時，可同時請領，以落實保障職業災害勞工及其家屬的經濟生活安全。

勞動部表示，依「災保法」第58條及「勞工職業災害保險年金給付併領調整辦法」規定，遭遇職業傷病事故的災保被保險人或其受益人，同時符合災保年金或其他社會保險年金給付條件時，皆可請領，並依規定予以減額調整。

勞動部說明，近年為因應人口高齡少子女化，政府積極鼓勵中高齡勞工再就業，許多勞工朋友於領取勞工保險老年年金給付後，再度投入職場；若因而遭遇職業傷病保險事故，於符合災保年金給付條件時，即可同時領取勞保老年年金與災保年金給付。

勞動部舉例：老王退休後每月領取勞保老年年金給付1萬8,000元，再受僱從事工作參加災保（投保薪資3萬4,000元），若於工作中不幸遭遇職災事故致嚴重失能程度，請領災保失能年金每月1萬7,000元（以平均月投保薪資50%發給），與老年年金合計金額為3萬5,000元。

勞動部指出，超過老王災保平均月投保薪資3萬4,000元的部分，災保失能年金由1萬7,000元，調整為1萬6,000元，調整後年金給付金額合計為每月3萬4,000元。

勞動部表示，在「災保法」施行以前，以老王的案例來說，在勞保老年年金與職災失能年金僅能二選一擇優領取，因此，老王如欲請領年金給付，金額為1萬8,000元；但在「災保法」施行以後，兩者能併領，依規定減額調整後，老王可請領3萬4,000元，金額將達施行前的兩倍。

勞動部強調，災保法施行後，除擴大納保範圍，亦大幅提升給付水準，並參考先進國家立法例，引進年金給付併領調整制度，強化勞工朋友的經濟生活保障，並合理分攤雇主的職業災害補償責任，是勞資雙贏的做法。

勞動部也提醒，勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險及勞工退休金月投保薪資，是計算各項給付金額及退休金的重要基礎，各投保單位應如實申報所屬勞工月投保薪資，並定期檢視，如有變動應適時申報調整，以保障勞工權益並避免受罰。

勞動部說明，勞工之薪資如在當年2月至7月變動時，投保單位應於當年8月底前申報調整；如在當年8月至次年1月變動時，應於次年2月底前申報調整，亦可隨時申報調整。

另外，若是勞工每月薪資總額因加班費、各項津貼或其他給與致不固定時，投保單位應依照上述法定申報期限，以其最近三個月之平均月薪資總額予以檢視並如實申報調整。調整後之月投保薪資，均自單位向勞保局申報的次月1日起生效。

為利投保單位正確申報投保薪資，勞保局官網新增「勞保、就保、災保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資之調整申報試算」系統，如要確認是否須於2025年2月申報調整其勞工投保薪資，可至試算系統中輸入勞工2024年11月、12月及2025年1月的月薪資總額，即可試算。