專家教你保／醫療險規劃 3D策略升級保障

隨著達文西手術、標靶藥物等新療法普及，自費醫療支出大幅攀升，衛福部統計，過去十年家庭自付醫療保健支出從3,995億元攀升至6,633億元，暴增66.1%，百萬醫療帳單已成為常態。進一步分析醫療自費結構，又以病房費、健保未覆蓋的先進療法，以及藥品和醫材，三大項目支出最為常見。但醫療險不在多，而在精準規劃、對症下藥，建議規劃時可採用「3D」升級策略，全面提升保障力。

第一，「Depth」：保障深度。醫療保障宜「先打底、再加碼」，第一層為基礎保障，建議優先投保實支實付型醫療險，最大特色是「花多少、賠多少」，無論住院期間的病房費、手術費或醫療雜費，只要超出健保給付，皆可依實際支出理賠，但各項費用有理賠上限，建議雜費額度至少20萬元。

若要進一步強化保障，可搭配自負額型商品，拉高實支實付限額，以因應高額自費支出；另可考慮日額型商品，補足住院期間的收入空窗與照護費用。此外，高齡時期是醫療支出高峰，實支實付保障年齡最好涵蓋到75歲以後。

第二層屬進階保障，配置一次給付重大傷病險或癌症險，建議保額300萬元以上，因應昂貴新藥、新式療法和長期治療費用，確保確診時有充裕資金可用。兩層防護到位，從住院手術到昂貴療法皆有保障，減少「賣房救命」的風險。

第二，「Dynamic」：動態調整。保單不能「買了就丟」，醫療費用年年上漲，建議每三年檢視一次保單，確認保障是否跟得上醫療通膨與最新療法，避免治療時陷入「經濟壓力與治療效果」的拉鋸。除此之外，如果保單具有抗通膨設計更好，保額隨著通膨成長，更能維持實質保障價值。

第三，「Defined」：明確界定。在投保的時候，務必與業務員詳盡確認各項理賠範圍，尤其是新技術及高額耗材是否納入保障。像達文西手術機械臂耗材、新型癌症療法等，都須事先釐清是否理賠，才能夠保障自身權益，避免日後因為認知落差產生理賠爭議。

當醫療選擇從「能不能救」變成「想用哪種療法來救」，財務準備就必須要更早到位，選對醫療險，不僅是對自己與家人的責任，更是面對未知風險最務實的一步。

（本文由新光人壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）