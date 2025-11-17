專家教你保／醫療險規劃 3D策略升級保障

經濟日報／ （新光人壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）
新光人壽副總經理陳國揚。新光人壽／提供
新光人壽副總經理陳國揚。新光人壽／提供

隨著達文西手術、標靶藥物等新療法普及，自費醫療支出大幅攀升，衛福部統計，過去十年家庭自付醫療保健支出從3,995億元攀升至6,633億元，暴增66.1%，百萬醫療帳單已成為常態。進一步分析醫療自費結構，又以病房費、健保未覆蓋的先進療法，以及藥品和醫材，三大項目支出最為常見。但醫療險不在多，而在精準規劃、對症下藥，建議規劃時可採用「3D」升級策略，全面提升保障力。

第一，「Depth」：保障深度。醫療保障宜「先打底、再加碼」，第一層為基礎保障，建議優先投保實支實付型醫療險，最大特色是「花多少、賠多少」，無論住院期間的病房費、手術費或醫療雜費，只要超出健保給付，皆可依實際支出理賠，但各項費用有理賠上限，建議雜費額度至少20萬元。

若要進一步強化保障，可搭配自負額型商品，拉高實支實付限額，以因應高額自費支出；另可考慮日額型商品，補足住院期間的收入空窗與照護費用。此外，高齡時期是醫療支出高峰，實支實付保障年齡最好涵蓋到75歲以後。

第二層屬進階保障，配置一次給付重大傷病險或癌症險，建議保額300萬元以上，因應昂貴新藥、新式療法和長期治療費用，確保確診時有充裕資金可用。兩層防護到位，從住院手術到昂貴療法皆有保障，減少「賣房救命」的風險。

第二，「Dynamic」：動態調整。保單不能「買了就丟」，醫療費用年年上漲，建議每三年檢視一次保單，確認保障是否跟得上醫療通膨與最新療法，避免治療時陷入「經濟壓力與治療效果」的拉鋸。除此之外，如果保單具有抗通膨設計更好，保額隨著通膨成長，更能維持實質保障價值。

第三，「Defined」：明確界定。在投保的時候，務必與業務員詳盡確認各項理賠範圍，尤其是新技術及高額耗材是否納入保障。像達文西手術機械臂耗材、新型癌症療法等，都須事先釐清是否理賠，才能夠保障自身權益，避免日後因為認知落差產生理賠爭議。

當醫療選擇從「能不能救」變成「想用哪種療法來救」，財務準備就必須要更早到位，選對醫療險，不僅是對自己與家人的責任，更是面對未知風險最務實的一步。

（本文由新光人壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）

理賠 通膨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

山佳棒壘球場、賽車場升級啟用 新北打造運動新亮點

野生動物也要過馬路！ 新北再增生態廊道、防路殺再升級

偏鄉交通再升級 南投幸福GO水里鄉與集集鎮正式營運！

行走的短髮教科書！倪妮狠斷仙女長髮「帥到像少年、漂亮到像女神」可鹽可甜髮型進化史再升級

相關新聞

退休金算盤／勞保災保年金 符條件一起領

勞工職業災害保險及保護法自2022年5月1日施行，明定勞工職業災害保險被保險人或其受益人如因不同保險事故，符合災保或其他...

壽險微型保單 挺72萬弱勢族

為守護弱勢民眾，政府推出微型保險提供經濟弱勢者或特定弱勢身分者基本的人身保險保障，為完善我國普惠金融指標體系，各大保險業...

專家教你保／醫療險規劃 3D策略升級保障

隨著達文西手術、標靶藥物等新療法普及，自費醫療支出大幅攀升，衛福部統計，過去十年家庭自付醫療保健支出從3,995億元攀升...

保險小百科／保單遭扣押 善用介入權

保戶若因債務無法償還而致保單受執行機關扣押，將可能面臨失去維持生活經濟安定之保險保障，金管會提醒民眾於保單遭受扣押時，可...

保小額終老險 留意四要點

台灣邁入超高齡社會，小額終老保險成為重要保障，該險種主要特色在於投保低門檻、低保費，原則上免體檢，投保手續也較為簡單，在...

金融三業大陸曝險出爐 銀行業占淨值比降至14.8%再創新低

金管會公布最新金融三業大陸曝險，截至今年9月底，銀行業大陸曝險續降至7273.73億元，占淨值比亦降至14.8%，都創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。