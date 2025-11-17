壽險微型保單 挺72萬弱勢族

為守護弱勢民眾，政府推出微型保險提供經濟弱勢者或特定弱勢身分者基本的人身保險保障，為完善我國普惠金融指標體系，各大保險業者也響應政府全力推動微型保險，2025年的微型保單保費目標也較2024年成長約11%，達到1億3,347萬元，截至今年前八月，整體壽險達成率達77%，其中，凱基人壽、新光人壽已順利達標。整體有效契約人數，達到72萬人。

金管會自2009年起推動微型保險，目的主要是提供經濟弱勢者基本程度的人身保險保障，以填補政府社會保險或社會救助機制不足的缺口，近年持續擴大承保對象範圍，目前為11類經濟弱勢或特定身分族群提供因應特定風險基本保障的保險商品，種類包括定期壽險、傷害保險、實支實付型傷害醫療保險，並具有低保費、保障內容簡單易懂、保險期間短（一年）、多元投保方式（個人投保、團體投保及集體投保）等特點。

金管會也於近年進一步放寬微型保險的承保規範，將承保對象擴大至中低收入高齡者，並調整經濟弱勢者的年所得上限規定，使更多族群得以受惠。

壽險公司設定今年要完成1億3,347萬元微型保單保費目標，據壽險公會統計，截至今年8月底，微型保險有效契約人數達72萬人，件數達3.7萬件，總保額2,145.7億元，總保費收入1億319萬元，總達成率77.31%，力拚年底達標。

進一步觀察微型保險壽險業目標達成率，15家公司設定今年要完成1億3,347萬元微型保單保費目標，目前達成率超過100%的壽險公司有凱基人壽、新光人壽，達成率分別為136.8%、101.27%。而南山人壽達成率97.03%、中華郵政96.28%、台灣人壽94.44%也即將達標。

以微型保險有效契約人數來看，截至8月底，國泰人壽以16.9萬人占最多、提供約556.3億元的保障，之後依序為南山人壽約有11萬人、保額約331.9億元，凱基人壽則有10.5萬人、保額達315.9億元。而台灣人壽、富邦人壽、新光人壽有效契約人數分別有8.5萬人、8.2萬人、6.9萬人。

另外，為提升微型保險覆蓋率，產險業同樣積極推展，13家產險公司設定今年要完成2,880萬元微型保單保費目標，截至8月底，總保費收入2,230.6萬元，總達成率達七成，其中，泰安產達成率531%、兆豐產119%、和泰產105%、國泰產100%。